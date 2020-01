Matan a otro participante del programa Enamorándonos

De nueva cuenta, un participante del programa Enamorándonos fue asesinado, se trata de Jonathan Fuentes, quien fue privado de la vida a tiros la noche del pasado domingo 29 de diciembre en el municipio de Tultitlán, cuando viajaba con un acompañante de nombre Miguel Campos a bordo de una motocicleta.

"Hermanos, aún no me la creo que me hayan dejado solo. Los voy a extrañar, no era justo que se fueran antes de tiempo. Ustedes no se lo merecían, pero sé que desde el cielo van a estar bien, Jonathan Fuentes, Miguel Campos", escribió en redes sociales uno de los amigos del exintegrante del reality.

De acuerdo con el reporte de la policía municipal, alrededor de las diez de la noche se recibió el reporte que dos jóvenes que manejaban una motocicleta tipo Cross, fueron atacados por unos sujetos que les dispararon a quemarropa y se encontraban en el piso en la calle Juan de Dios Peza, Barrio de Belem. Al escuchar las ráfagas de fuego, vecinos de la zona llamaron al 911 para pedir arribo de ambulancias y de la policía municipal. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron el deceso de Alejandro Jonathan Fuentes Ramírez de 19 años, quien recibió tres impactos de bala, fue identificado por sus padres, Gloria Ramírez Almaraz de 42 años y Antonio Fuentes Hernández de 41 años.

El joven que lo acompañaba, Miguel Campos, murió minutos después en el Hospital Regional del ISSSTE ubicado en este municipio. Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informaron que no fue asalto el motivo por el que atacaron a balazos a Jonathan y a su acompañante. Apenas el pasado 1 de diciembre, Brian del Prado (exparticipante del reality de la televisora del Ajusco) fue asesinado al interior de su vehículo en calles de la colonia Campestre Churubusco, en la alcaldía Coyoacán. Y seis meses antes, Natali Michel, de 35, fue presuntamente estrangulada al interior de su casa, se cree por alguien allegado a la joven, ya que la Procuraduría General de Justicia capitalina precisó que ninguna puerta o ventana fue forzada para ser abierta.