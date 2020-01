Los Ángeles de Charlie llegan con muy pocas expectativas a las salas

Con una calificación de 51 sobre 100 en el sitio Rotten Tomatoes, se estrena hoy la nueva versión fílmica de Los Ángeles de Charlie.

El filme protagonizado por Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska y Patrick Stewart arriba a la región con pocas expectativa ya que la trama ha recibido criticas en su mayoría negativas.

"Otra basura abominable. Nos recuerda que para dar frescura a la casa no vale sólo con cambiar los muebles de sitio. Hay que quemarla entera", escribió Manohla Dargis de The New York Times.

En la historia dirigida por Elizabeth Banks, los Ángeles de Charlie proporcionan servicios de seguridad e investigación a clientes privados, y ahora la Agencia Townsend se ha expandido internacionalmente con las mujeres más inteligentes, valientes y mejor entrenadas a lo largo y ancho del planeta - varios equipos de Ángeles.

Cuando un joven ingeniero de sistemas llama la atención sobre una peligrosa tecnología, los Ángeles son llamados a la acción, arriesgando sus vidas para salvar al planeta.

La actriz estadounidense Kristen Stewart recién comentó a la prensa que no está preocupada ni triste ante las malas críticas y las pocas ganancias del reinicio de la franquicia de Los Ángeles de Charlie.

"Bueno, si te soy sincera, creo que si hubiera hecho una película que no fuera buena, de la que no estuviera orgullosa y que haya visto mucha gente, estaría destrozada", confesó la protagonista de Crepúsculo, en entrevista con el sitio The Playlist.

"Afortunadamente no tengo ninguna preocupación porque estoy muy orgullosa de ella", agregó Stewart, quien, en el filme de Elizabeth Banks, da vida a "Sabina Wilson", una de las célebres espías bajo el mando de Charles Townsend.

El filme contó con 48 millones de dólares de presupuesto, y solamente ha logrado recaudar 56 millones de dólares a nivel mundial, ocho de ellos en Estados Unidos. La actriz destacó también que la polémica actual en torno al feminismo, ha dificultado la promoción.

"No ha sido fácil tener pláticas sobre feminismo tremendamente politizadas, en entrevistas de cinco minutos en televisión que tenemos sobre Los Ángeles de Charlie. Ese en realidad era el plan", confesó en la misma entrevista.

La recientemente creada Asociación de Críticos de Hollywood (HCA), liderada por Scott Menzel, entregará una serie de premios en 2020, en los que reconocerán el trabajo de varios artistas a lo largo de 10 años, galardón que recibirá Kristen Stewart como Actriz de la Década, por su colaboración tanto en cine comercial, como en películas de culto.