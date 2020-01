PRI debe ser 'oposición inteligente', señala Luis Enrique Benítez

El presidente estatal del PRI en Durango, Luis Enrique Benítez Ojeda, dijo que para este 2020, este instituto político deberá ser una oposición inteligente en Gómez Palacio y que "no nos vamos a pelear por pelear".

El dirigente del tricolor comentó que cuando el Gobierno municipal encabezado por la morenista Marina Vitela haga algo bien, lo van a reconocer, pero que cuando haga algo mal, "lo señalaremos y lo criticaremos".

"Pero necesitamos mover a la gente, la gente en la colonia, en el ejido, si no la mueven, si no la llevan a presidencia, si no reclaman, si no piden, si no exigen, si no están encima de la autoridad, la gente siente que no hay partido y la autoridad tiene que responder porque gobierna para todos, no solo para su partido", señaló.

Aseguró que en las elecciones federales y locales de 2021 las condiciones van a cambiar pues consideró que en 2018 "no perdimos los priistas, nos ganó un mesías que gobierna el país y nos llevó a todos y en el 2021 no va a estar afortunadamente en la boleta".

Luis Enrique Benítez Ojeda, comentó que van trabajar para recuperar los distritos locales pues actualmente el PRI sólo tiene uno mientras que en los distritos federales, el partido no tiene representación.

"Aquí en Gómez Palacio recuperar el Distrito Federal 02 y recuperar los distritos locales, los tres, solamente de esa manera vamos a poder enfrentar el 2022 con éxito, solo ganando el 2021 vamos a poder ir al 2022, con quien sea...lo que nos importa es recuperar el poder, volver a ser gobierno en el Estado, ya hemos pasado más de 4 años en la oposición, y créanlo, no es sencillo.

Nos ha tocado a algunos, a varios, a muchos, sufrirla en esta etapa, porque no hay recursos, porque la gente no cree en nosotros, porque la gente piensa que no vamos a regresar y yo les he dicho, ya demostramos en 2019 que podemos regresar", concluyó.