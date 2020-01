QUE 2020 SEA DE 'OTRO NIVEL'

- Hablar del Último Guerrero es hablar de un luchador de "Otro Nivel", un lagunero que triunfa en la mejor empresa de lucha libre de México y cuyas cualidades en el deporte de los costalazos, le han llevado a ser una persona realizada y feliz, orgulloso de sus raíces y contento por ver a cada vez más laguneros, en lo más alto del pancracio nacional.

En exclusiva para El Siglo de Torreón, el líder de los "Guerreros Laguneros" compartió lo que ha sido 2019, un año repleto de logros en base al esfuerzo y al entrenamiento diario: "cerré el año como doble campeón, teniendo los cinturones de tercias y de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, participé en la función del 86 aniversario de la lucha libre en México y le corté la cabellera al Negro Casas, yo no quería terminar con él, pero la lucha fue en jaula y nos quedamos nosotros dos, mi objetivo eran Cibernético o el Mesías, pero tuve que sacar la casta lagunera y logré ganar. Tuve defensas de mis campeonatos con los Guerreros Laguneros, ha sido un año más de experiencias, encabezando carteleras, preparando nuevos jóvenes, que en el 2020 van a ver sangre nueva que los va a sorprender. Estamos echándole muchas ganas para darle algo a la lucha libre, de lo mucho que me ha dado", expuso el gladiador.

Último Guerrero iniciará el 2020 haciendo lo que más disfruta, que es estar sobre un cuadrilátero, comenzando en su tierra natal: "vamos a estar este 1 de enero en el Coliseo de Tony Arellano, luego el viernes 3 esteremos en la Arena México, el sábado 4 un "mano a mano" con el Volador en la Arena Coliseo, el domingo regresamos a la Arena México, el lunes 6 en Puebla y el martes 7 de Nuevos Valores volvemos a la Arena México, para luego partir a Japón, dentro de la gira "Fantasticamanía", que será mi quinto año consecutivo, empezamos el año con mucho trabajo y salud, que es lo más importante, con eso viene todo lo demás; tengo muchas ganas de triunfar, no me he conformado", aseguró.

Complementando su labor como luchador profesional, Último Guerrero cumple también funciones de instructor en el CMLL, labor que disfruta y en la que ya ha cosechado satisfacciones, en especial con sus paisanos: "me da mucha satisfacción ver a Magia Blanca que ha triunfado, tuvo una lesión en la rodilla, pero es parte de la lucha libre, he visto al Bandido que es muy buscado en el extranjero, ambos son laguneros y pasaron por mis manos, al igual que Templario, hoy es un triunfador y Dulce Gardenia, a quien le vi posibilidades de emigrar hace apenas un año y hoy ya estará en la lucha estelar de Año Nuevo en la Arena México, apostando la cabellera, ahorita es uno de los más queridos por los aficionados y se va a ir a la gira a Japón. Son logros que me llenan de satisfacción, yo siempre he tratado de ayudar, porque a mí me ayudaron también cuando llegué a México", señaló.

El año 2019 también trajo momentos tristes a Último Guerrero, como las pérdidas de compañeros de profesión y una estrella de antaño: "fueron sorpresas con Silver King y Míster Niebla, mientras que con don Perro Aguayo, pues ya estaba una edad en la que podía fallecer en cualquier momento. Pero con mis otros compañeros sí fue muy sorpresivo, con Silver King al morir sobre el ring y nos damos cuenta de que no estamos exentos de algo así, más sorpresivo lo de Míster Niebla, yo no podía creer la noticia, me sacó de onda, más al ser fechas tan importantes como fin de año, yo sabía que él estaba delicado de salud pero le estaba echando ganas, incluso yo fui a sustituirlo en algunas funciones, pero de repente pasa eso, nos damos cuenta de que hay que vivir la vida al máximo".

La pasión que Último Guerrero profesa a la lucha libre, no ha disminuido nada, desde el primer día que decidió que ese deporte sería su profesión: "me siento muy realizado, cuando una persona hace lo que le gusta y aparte le pagan, es otro nivel. No se puede tener todo en esta vida, porque no se hizo para eso, es algo de paso, pero yo he hecho lo que quise, llegué a la Arena México con una mano adelante y otra atrás, le eché muchas ganas, fui la máxima estrella, a lo mejor ahorita no lo soy, pero encabezo carteleras, tuve todos los campeonatos, jugué la máscara en la Arena México, ahí se gana y se pierde, no me rendí, regresé sin miedo, me he mantenido, pasaron muchas cosas desde que llegué a México, hoy estoy muy feliz llegando al 2020, me preguntaron alguna vez por la fecha del retiro, pero yo digo que en unos 20 años, mi gusto por la lucha libre es el mismo desde que llegué a México, hasta ahorita, muchos luchadores se conforman, yo no, yo me subo al ring, a cualquier arena, de cualquier tamaño, en cualquier país o ciudad, me encanta subirme al ring, eso no ha cambiado nada desde que comencé mi carrera, hasta hoy", sentenció.

El luchador de "Otro Nivel", dejó su mensaje de Año Nuevo para los lectores de El Siglo: "somos laguneros, mi frase es ánimo laguneros, nunca te rajes y pon el nombre de La Laguna muy en alto. Les mando un saludo, deseo que pasen un bonito año en compañía de toda su familia. En cualquier ámbito, en cualquier deporte, en cualquier cosa, hay que salir adelante como laguneros, ¡ánimo!"