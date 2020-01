Expendedores de alcohol piden subsidio en horas extra

Debido al alto costo de las horas extras, la temporada decembrina 2019 no favoreció a la Asociación de Expendedores de Cerveza, Vinos y Licores de Lerdo, pues sus ventas cayeron hasta en un 50 por ciento, lo que repercutió en la estabilidad económica de las familias que dependen de este giro.

Gerardo Antúnez Ceniceros, presidente de esta organización, dijo que la venta mayoritaria son los viernes, sábados y domingos. Ante la negativa del Ayuntamiento por apoyarles con algún tipo de subsidio "pues no vendimos los fines de semana".

El líder de los 128 expendedores lerdenses agremiados, aclaró que la unión no está pidiendo ampliaciones de horario de venta de alcohol sino que "se nos subsidie el alto costo de las horas extra. No sé cómo se pudiera poner en transparencia de si en realidad a todos no les está haciendo subsidio porque nosotros nos enteramos de que hay varios negocios de algunos conocidos de los trabajadores del Municipio que sí les está haciendo subsidio, queremos que sean parejos, desgraciadamente no tengo las pruebas", manifestó

Dicen que en la pasada Administración se les otorgaba un subsidio del 65 por ciento por lo que pagaban entre 600 y 800 pesos semanales, contra 2 mil 100 pesos por semana que desembolsan en el actual gobierno.

Cada hora extra tiene un costo de 150 pesos con los siguientes horarios: minisúper tienen derecho el viernes dos horas, de 10 a 12 de la noche; los sábados de 4 de la tarde a 12 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde.

En la actualidad, los horarios se encuentran establecidos de la siguiente manera: minisúper, lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche y sábado de 10 la mañana a 4 de la tarde.

En cervecerías y cantinas, lunes a sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche y restaurante bar, de lunes a domingo de 8 a 2 de la mañana.