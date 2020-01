Carina Ricco volverá a la música y al teatro

La cantante mexicana Carina Ricco informó que para 2020 tiene contemplado retomar su faceta en la música y actuar en teatro al lado de su hija Fiona Palomo. "Muero de ganas por volver a la música y hacer teatro con mi hija. Estoy componiendo temas con mi hijo Luca, quien es músico, pues busco el material idóneo para salir de nuevo a los escenarios.

No me interesa hacer un disco, sólo ir sacando sencillos que me gusten", comentó en entrevista.

Carina Ricco inició su carrera en grupos musicales, pero fue hasta 1993 cuando alcanzó el éxito a través de su disco Del cabello a los pies, del que se desprendió el primer tema Hombre mío.

Su talento la llevó en 1994 al Festival de Viña del Mar en Chile, donde representó a México con la canción Y nos dijimos adiós. Por unanimidad del jurado recibió el Premio Naranja por su gran simpatía.

"Hace mucho que no entro a un estudio y aunque me pone nerviosa, también me emociona mucho. A la par, estoy preparando un proyecto con Juan Pablo Manzanero, pero es por diversión, por el placer de cantar juntos".

También dijo que tiene el propósito de reponer la obra Una pareja con Ángel, que en 1992 montó por primera vez con quien fue su esposo, el actor Eduardo Palomo, fallecido en 2003.

"Me está llevando tiempo presentarla porque quiero que sea con el elenco correcto, que los actores tengan la edad adecuada para que se cuente la historia como se debe contar, pues se refiere a dos matrimonios de amigos que con el paso de los años se aburren de ellos mismos y sobrevienen una serie de situaciones no gratas".