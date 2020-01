Renace oportunidad de ser mejores: iglesia

La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Lerdo emitió su mensaje de año nuevo para la comunidad, recordándoles que "los tiempos no son mejores ni peores, los tiempos somos nosotros. Si nosotros somos mejores los tiempos van a ser mejores con Dios".

El vicario parroquial, José Refugio Ochoa González, dijo que la invitación a la ciudadanía para este año 2020 no es que hagan peticiones sino que se propongan cosas, que busquen a Dios y retomen los valores morales y familiares.

"Depende mucho de cada uno de nosotros, de nuestra voluntad y nuestra fe en Dios para intentar cambiar un poco y que este nuevo año haya algo distinto. Toda la gente busca a Dios pero no lo hace de la misma manera, muchos buscamos a Dios en distintos sitios, tal vez no concretamente en la iglesia, toda la gente busca la bondad de Dios. Toda la gente, aunque no nombre a Dios así como tal, busca lo bueno, gran cantidad de personas que no son católicas pero sin embargo, están promoviendo por medio de valores, el fundamento del bien, la solidaridad, el compartir, la responsabilidad", expresó Ochoa González.

Para el sacerdote, en este año nuevo renace la oportunidad de ser mejores cada día y de reforzar la fe en Cristo, además de destacar que la Iglesia abraza a todas las personas por igual y que busca sumar y no restar.

Ayer 31 de diciembre de 2019 se programó la tradicional misa a las 21:00 horas en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús para despedir el año mientras que este miércoles 1 de enero de 2020 se realizará otra eucaristía en punto de las 12 del mediodía.

Como es tradición y además de enviar un mensaje a los fieles católicos, la iglesia lleva a cabo misas para despedir y recibir el año, invitando a personas de todas las colonias y ejidos de Ciudad Jardín.

En este mes de diciembre, suele acudir un gran número de católicos a las parroquias, precisamente para agradecer a Dios por un año que termina y para ponerse en oración por sus propósitos.

En lo que respecta a la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de la colonia San Isidro de Lerdo, mejor conocida como "El Cerrito", los horarios de la santa misa para este 1 de enero de 2020, son 9 de la mañana y 12 del mediodía. Por la tarde, se tiene programada otra eucaristía a las 7 de la tarde, según informó ayer el párroco Luis Martín Lugo Cervantes.

Eucaristía