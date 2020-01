Rescatistas esperan menos reportes de perros perdidos

La fiesta de fin de año, además de una posible resaca, deja decenas de reportes de perros perdidos, de acuerdo a rescatistas de la región.

De 20 a 30 reportes de perros perdidos y otros tantos de perros resguardados, son los que ha llegado a tener Martha Téllez Girón, presidenta del albergue Corazón Canino en un 1 de enero. El uso de la pirotecnia es el principal causante de esos reportes debido al estrés que genera en los canes, explica la rescatista.

Años atrás, no solo la celebración de fin de año dejaba como saldo perros perdidos, sino también la celebración de Navidad, debido al uso de la pirotecnia, la cual también provoca atropellamientos de perros debido a que salen despavoridos y ahorcados con su propia correa en el intento por salir de donde se encuentran.

Es por ello que Téllez recomienda no dejar a las mascotas amarradas si se sale de casa, sino resguardarlas en algún lugar seguro en donde el estruendo de la pirotecnia sea menor. Sobre todo, tener cuidado si se tiene visitas en casa para evitar que salgan al dejar la puerta abierta y no utilizar pirotecnia.

"No necesitan escuchar un tronido para disfrutar un festejo, no es nada bonito, no son luces, es puro tronar. Esperamos que tengan un poco más de conciencia porque es peligro hasta para ellos mismos", comentó la rescatista. De acuerdo con especialistas, el oído de muchos animales es considerablemente más sensible que el humano por lo que las explosiones de fuegos artificiales no solo les resultan más perturbadoras, sino que les pueden dañar más gravemente su capacidad auditiva.

Además de estos daños, los ruidos causados por la pirotecnia dañan a los animales al ser una causa de que sufran miedo. De hecho, este llega a ocasionar fobias a muchos de ellos. Estas fobias se dan cuando tiene lugar una respuesta desproporcionada por miedo.

En estas fechas, de acuerdo con la presidenta de Corazón Canino, también se han presentado casos de perros infartados por ese temor.

Es por ello que en este 2020, espera que los reportes, tanto de perros desaparecidos, atropellados e infartados, disminuyan considerablemente.

Para lograrlo, pide a las familias no hacer uso de esos artículos, que también ponen en riesgo la integridad de quienes los utilizan.