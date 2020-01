Adama Traoré no 'cierra la puerta' al Real Madrid

Pese a tener un pasado como canterano de Barcelona, el español Adama Traoré, compañero del mexicano Raúl Jiménez en Wolverhampton, aseguró que no cierra la puerta a un hipotético traspaso a Real Madrid, máximo rival deportivo de los culés.

"Hubo un malentendido con el Barcelona y mi salida no fue la mejor. Pero si me tengo que ir al (Real) Madrid me voy al Madrid", aseguró el de padres con orígenes malienses.

El veloz extremo ha despertado el interés de diversas escuadras de élite en el panorama europeo debido a sus destacadas actuaciones bajo las órdenes del portugués Nuno Espírito Santo; la última de ellas fue una exhibición ante el poderoso Manchester City, duelo en el que marcó una excelsa anotación y asistió a Jiménez en el tanto del empate parcial.

Traoré ya fue considerado para la selección de España durante la etapa de Roberto Moreno al frente del combinado nacional, sin embargo, sufrió una lesión que le evitó poder tener acción y tratará de aprovechar el siguiente semestre para volver a ganarse un lugar en su selección, ahora al mando de Luis Enrique.