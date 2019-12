Betis realiza una oferta formal por Guido Rodríguez

Según el portal El Desmarque de Sevilla, el Betis está haciendo todo lo posible por hacerse de los servicios de Guido Rodríguez del América.

"Mucho se tiene que torcer la situación para que Guido Rodríguez no sea el segundo fichaje del Real Betis en este mercado de invierno. (...) Y ya hay contactos con América", se lee.

Según la nota, los españoles quieren abaratar al jugador... "Betis estaba presionando a Guido Rodríguez para que no renueve y 'abaratar' su salida. El América pretende aumentarle la cláusula para que deje más dinero, pues su marcha a Europa está apalabrada desde la reunión que se produjo antes de la final del Apertura. No obstante en Heliópolis no se quieren pagar más de 10 millones (su cláusula actual).

Tal es así que está intentando que Guido Rodríguez no renueve y 'abaratar' el fichaje. Y bien, según ha confirmado El Desmarque, ya le ha transmitido la intención al América. El Real Betis ha realizado su propuesta formal, entre los 5 y los 6 millones de euros (7 millones de dólares) A cambio, el futbolista percibiría la cantidad que recibiría si renueva con el cuadro azteca".

Además del Betis, la Lazio y el Getafe también se interesaron en el argentino, al final... "La salida del futbolista está apalabrada aunque América intentaría retenerlo allí seis meses cedido. Una vía también descartada por el mediocampista argentino, que quiere dar ya el salto a Europa".