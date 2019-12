Hailee Steinfeld anuncia nuevo tema y fans creen está dedicada a Niall Horan

El 29 de diciembre la intérprete publicó una misteriosa nueva fotografía de perfil en sus redes sociales, instantánea a la que simplemente describió con la leyenda “1/1”, lo cual comenzó a desatar algunas teorías por parte de sus seguidores.

La confirmación del lanzamiento se dio un día más tarde, cuando compartió una nueva actualización con la portada del sencillo, una fotografía de lo que parece ser un papel maltratado, en la que sólo se lee el título de la canción: Wrong direction.

Aunque la actriz se encuentra metida en su serie de televisión Dickinson, a principios de 2019 ya había anunciado que se encontraba “trabajando sin parar” en la producción de un nuevo material discográfico, del cual éste sería el primer corte.

“Las mujeres jóvenes y mujeres de todas las edades aún enfrentan el desafío de querer ser escuchadas, respetadas, vistas y consideradas iguales. Pero cada vez menos, y también siento que soy parte de una generación que está luchando y uniéndose más que nunca”, reveló hace unos meses a The Independent acerca de su carrera.

Muchos creen que la estrella de Notas Perfectas 2 cantará sobre el exOne Direction, Niall Horan, ya que ambos mantuvieron una corta relación que culminó en diciembre de 2018.

hailee wrote a song about niall... called wrong direction......... https://t.co/wwsnKLl5x2

Así que hailee steinfeld va a sacar una canción que se llama wrong direction i meannnnn no estoy diciendo que es sobre Niall pero es sobre Niall pic.twitter.com/mu2g6UEoZL

is wrong direction actually about Niall ?? pic.twitter.com/OtpYKC50Nn