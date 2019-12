Arriba nueva versión de Los Ángeles de Charlie a los cines

Con una calificación de 51 sobre 100 en el sitio Rotten Tomatoes, se estrenará mañana la nueva versión fílmica de Los Ángeles de Charlie.

El filme protagonizado por Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska y Patrick Stewart arriba a la región con pocas expectativa ya que la trama ha recibido criticas en su mayoría negativas.

“Otra basura abominable. Nos recuerda que para dar frescura a la casa no vale sólo con cambiar los muebles de sitio. Hay que quemarla entera”, escribió Manohla Dargis de The New York Times.