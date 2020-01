1972: Fallece Maurice Chevalier, célebre intérprete francés de películas musicales

Maurice Edouard Saint-Léon Chevalier, por su nombre completo, nació el 12 de septiembre de 1888 en el distrito Ménilmontant de París. Hoy es recordado, a 48 años de su muerte.

Chevalier trabajó en 45 películas, entre ellas El teniente seductor, El desfile del amor, Una ahora contigo y Ámame esa noche.

Sus primeros trabajos en el medio los realizó para el cine mudo antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, y cuando finalizó el conflicto empezó a representar el papel de boluevardier.

Posteriormente regresó a la opereta y a los musicales de París y Londres. En Hollywood protagonizó inolvidables largometrajes de Ernest Lubistch, como El desfile del amor (1929) y La viuda alegre (1934).

Asimismo, actuó en Gonzague (1922), Par habitude (1923), Inocents of Paris (1929), The big pond (1930), The smiling Lieutenant (1931), Love tonight (1932), A bed time history (1933), Avec le sourire (1936) y Break the news (1939).

A finales de los años 40 visitó por primera vez Estados Unidos y Canadá con sus espectáculos, época en la que también escribió el libro de autobiografías El hombre del canotier (1946).

En esos años llegó a convertirse en uno de los actores más carismáticos del Music Hall y con esa imagen fue capaz de cautivar al público de Estados Unidos.

Esos fueron sus años dorados, ya que el estallido de la Segunda Guerra Mundial le supuso un cambio radical, toda vez que fue acusado de ser simpatizante de los nazis, por lo que su declive comenzó.

Pero regresó a su país natal, donde montó algunos espectáculos en solitario. En la década de los años 50 de nuevo empezó a trabajar en la gran pantalla bajo la dirección de René Clair.

A esta época pertenecen películas como Ariane, El silencio es oro (1947), Le roi (1949), Ma pomme (1950), Schlagerparade (1953), Cento Anni d’amore (1954), J’avais sept files (1955) y Gigi (1958).

Luego de que en 1958 recibió un Oscar especial por su trayectoria, en la década de los años 60 realizó Can-can (1960), Con amor (1960), Fanny (1961), Jessica (1962), A new kind of love (1963), I’d rather be rich (1964) y Monkeys, go home (1967).

Maurice Chevalier, quien en 1968 se presentó por última vez en París, pero todavía trabajó en Me acuerdo bien (1970) y Mi París (1972), falleció el 1 de enero de 1972 en su natal Francia.

Chevalier fue recordado durante los festejos por el 70 aniversario del Tropicana, el cabaret más famoso de Cuba, en una fiesta que mezcló rumba, salsa y toda clase de ritmos latinos con un desfile de coristas, plumas, sensualidad y algunas de las grandes estrellas de la música de las últimas décadas.

En 2010 se puso en escena la obra Dietrich y Chevalier: El musical, basado en su vida y obra. El espectáculo dirigido por Pamela Hall narraba la historia real de la complicada relación de amistad entre Marlene Dietrich y Chevalier, en la época de la Segunda Guerra Mundial.

Dietrich y Chevalier: El musical, de Jerry Mayer, fue presentado a las afueras de Broadway en una temporada que comenzó el 5 de junio y concluyó el 11 de diciembre del mismo año, con las actuaciones de Robert Cuccioli, Stevens Jodi y Corren Donald.