'Nadie tiene la talla de Gustavo Cerati', dice Juanes

El cantautor colombiano Juanes dijo que los artistas que participarán en la gira que Soda Stereo realizará por Latinoamérica el próximo año, podrían no estar a la altura de Gustavo Cerati, pero cantarán sus temas con todo respeto.

"Si Cerati estuviera vivo, esto no estaría pasando, no habría ningún homenaje para él. La gente que estaremos ahí, lo haremos con todo respeto porque somos músicos que valoramos y amamos lo que Cerati nos dio", comentó en entrevista.

Aseguró que ninguno de los artistas pretenderá imitar a Gustavo sobre el escenario y que los fans podrán opinar que el tour no es lo correcto, pero considera que cada quien puede pensar lo que quiera.

"Es una invitación que me hicieron Charly Alberti y Zeta Bosio, y para mí es un honor hacerlo con muchísimo respeto, pues no creo que haya nadie en este momento que pueda dar la talla de Gustavo, de cómo cantaba, cómo componía y cómo tocaba la guitarra".

El intérprete de éxitos como La camisa negra y A Dios le pido, resaltó que muchos de los cantantes que estarán presentes tuvieron influencia de Soda Stereo, en específico de Cerati, fallecido el 4 de septiembre de 2014 como consecuencia de un paro respiratorio tras permanecer en coma debido a un evento vascular isquémico con afasia de expresión.

"Sinceramente, me parece bonito el homenaje y no creo que se vaya a repetir a cada rato, será una celebración única y me siento honrado de estar ahí, pero también entiendo a los fans que critican la situación.

Es como cuando vas a ver a Queen sin Freddie Mercury.

Si bien Adam Lambert canta muy cabrón, lo cierto es que no es Mercury".

El tour denominado Gracias totales iniciará el 29 de febrero de 2020 en el Estadio El Campín de Bogotá, Colombia, y además de Juanes participarán Chris Martin (Coldplay) y Benito Cerati, hijo de Gustavo.

Además, Adrián Dárgelos (Babasónicos), Andrea Echeverri (Aterciopelados), Fernando Ruiz Díaz (Vanthra), Rubén Albarrán (Café Tacvba), León Larregui (Zoé), Richard Coleman, Mon Laferte y Gustavo Santaolalla.

Juanes no quiso adelantar cuáles son los temas que interpretará durante la gira, pues dice que aún no los tiene asignados, pero le gustan varios.

"En mis conciertos he interpretado Cuando pase el temblor y Canción animal, ambas me fascinan.

Cuando hablé con Charly me dijo que pidiera la que fuera, pero yo amo a Soda Stereo y estoy dispuesto para la que sea", concluyó.