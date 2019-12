Reportan fuga de agua potable en colonia Valparaíso de San Pedro

Vecinos de la colonia Valparaíso del municipio de San Pedro que habitan en la confluencia de avenida Oscar Flores Tapia, entre las calles Valdez Carrillo y Múzquiz, reportaron una gran fuga de agua potable, la cual señalaron lleva ya varias semanas.

Manifestaron que este problema, lo ven como un gran desperdicio, ya que es mucho el líquido que se tira a diario, más cuando la presión es fuerte.

Indicaron que es por lo regular en las mañanas, cuando el charco corre por la orilla de la banqueta y recorre un gran tramo, siendo esta agua potable.

Según mencionaron los vecinos, ya han reportado el problema, pero no se ha resuelto, "sino al contrario crece cada día más y no es posible que las autoridades no hayan acudido aún a realizar la compostura de esta importante fuga de agua, que es de utilidad para los sampetrinos", expresó la señora Lucía Suárez, habitante del lugar.

Por su parte, el señor Ramiro López, indicó que las autoridades deberían de poner mayor atención a este tipo de situaciones, ya que es agua potable la que se está desperdiciando.

"La autoridad debe tener mayor compromiso con las problemáticas que presenta el municipio y mayormente tratándose de situaciones donde es agua potable la que se esta desperdiciando, como es en este caso", recalcó.

Por lo anterior, esperan que las autoridades del Simas solucionen el tiradero de agua que produce un gran desperdicio del vital líquido.