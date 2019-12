Descanso despeja las cosas: Julio César Furch

El atacante argentino de Santos, Julio César Furch, reconoce que el cansancio mental del equipo ya ha pasado y que confía en hacer un gran Clausura 2020.

"Creo que el descanso, si bien también fue corto, vino bien para despejar algunas cosas, más que nada cansancio mental, donde tanta exigencia sí te cansa mentalmente. El descanso vino bien y el trabajo sí fue quizás un poco más fácil para nosotros, entonces creo que el estilo de juego va a ser el mismo", aseguró Furch.

"El Emperador" reconoció que la preparación ha sido diferente para el siguiente torneo, pero sigue siendo la misma META para todos, el conseguir el título.

16 GOLES anotó el jugador sudamericano durante el año 2019 entre Liga y liguilla (15-1).

"La preparación ha sido quizás un poco diferente a la del torneo anterior, un poquito más corta, creo que se continuó con el mismo trabajo, nosotros ya conocemos los trabajos del profe (Guillermo Almada) y son muy intensos, es una parte en la que hay que esforzarse mucho, siempre con el convencimiento y las ganas de hacer un buen torneo como el que hicimos, obviamente con cosas para mejorar. En los amistosos el equipo se ha visto bien, quizá se ha llegado cansado a los partidos, pero el equipo está concentrado, estamos esperando la revancha", reconoció el argentino.

Sobre la final, el delantero de los Guerreros confesó que no es que se alegrara o le sirva de consuelo, puesto que cree "que los dos equipos llegaron a la final y son merecedores, por algo llegaron hasta ahí, dos grandes planteles, a Monterrey lo veía como un favorito, después de habernos ganado, se le veía un equipo confiado que aprovechaba bien su localia, eso se vio reflejado en la liguilla y le sirvió, un plantel muy completo, muy competitivo, como lo dije ese día que quedamos fuera, es un equipo letal que no te perdona, ayer (el domingo) no tenía su mejor partido, y en una marco el gol y le sirvió para conseguir el campeonato en penales".