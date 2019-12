Instalan parquímetros nuevos en Ciudad Lerdo

A partir del próximo 8 de enero entrará en operación la nueva empresa que manejará los parquímetros en el primer cuadro de la Ciudad Jardín.

El tesorero municipal, Ricardo Olivares Porras, dijo que la empresa que instala ya los nuevos equipos se denomina Dyjomon Espectáculos S.A. de C.V.

Se mantienen los 550 espacios y las máquinas continúan trabajando con monedas, pero ahora con un moderno funcionamiento.

Señaló que, en política social, tener los parquímetros municipalizados va a permitir duplicar el apoyo de becas, pues hoy en día se entregan 600 pesos.

"Yo creo que podremos llegar a 1,000 becas o aumentar el pago correspondiente. Es un tema de los regidores y se planea llevarlo incluso a las diferentes villas, no solamente aquí, para que no gasten ellos en el pasaje, a lo mejor gastan 50 pesos y les das 300, pues ya no les sale", explicó.

El funcionario municipal dijo que serán 218 aparatos dobles y 6 sencillos. Se realizará un contrato de compraventa en donde la empresa va a financiar a 18 meses, con pagos semanales. En caso de que se descompongan, las reparaciones correrán a cargo de la misma compañía.

"Nosotros nos encargamos de la instalación, es el mismo perímetro y el mismo costo de la multa, ahorita se cobra a 85 pesos, pero en la Ley de Ingresos viene hasta 200 pesos, la estamos poniendo a 100 pesos de acuerdo a la inflación para poder recuperar algo de las bajas de participaciones", expuso.

Luego de que concluyó el contrato con la empresa Jajomar S.A. de C.V., que en la actualidad administra los parquímetros, se turnó a la comisión de regidores el caso, en el que al final se determinó la licitación para la adquisición de los aparatos.