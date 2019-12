Benny Ibarra concluye el proyecto más ambicioso de su carrera

El actor y cantante mexicano Benny Ibarra concluyó las funciones de Novecento, proyecto que considera ha sido el más ambicioso en sus casi 40 años de trayectoria sobre los escenarios.

“Adiós amado @teatro_milan Gracias por recibir amorosamente a #Novecento Hoy últimas funciones del proyecto artístico más completo de mi carrera. Te extrañaré! Gracias @3aLlamadaTeatro Gracias por acompañarme en el viaje. Gracias”, escribió el exTimbiriche en sus redes sociales el 29 de diciembre.

Durante tres meses, un banco de piano es lo único que acompañó a Benny Ibarra sobre el escenario en la historia que Giuseppe Tornatore estrenó en 1998 para cine, basada en el monólogo teatral del dramaturgo Alessandro Baricco.

El personaje principal que interpretó fue “Max Tooney”, un trompetista de jazz que narra la historia de “Novecento”, quien fue abandonado en un barco trasatlántico del que nunca llegó a salir.

“Me siento muy contento por haber vuelto al teatro, por retomar una disciplina tan exigente y a la vez tan liberadora. Volé al hacer este trabajo porque soy adicto empedernido de la sensación de tener que salir a hacer lo que me gusta”, comentó a Notimex.

Dijo que al ofrecer un concierto, la adrenalina que experimenta es diferente y aunque se parecen las dos experiencias, el teatro es algo que puede vivir más seguido, pues inició con funciones tres veces por semana y terminó con nueve.

“Cada vez que se levantó el telón fue como saltar en paracaídas y me volví adicto a ello. De ahora en adelante extrañaré vivir esto y espero regresar pronto con otra obra, pues cuando concluí ‘El Hombre de La Mancha’ estuve durante dos o tres semanas en depresión, no me hallaba y no entendía nada”, comentó.