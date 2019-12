¿Cómo hacer mi Top 9 de Instagram?

Como parte del fin de año, usuarios suelen compartir un top de sus fotografías que resultaron más populares en redes sociales. Tal es el caso del Top Nine en Instagram, que reúne las 9 mejores instantáneas del año en una sola imagen.

Realizar este top es bastante sencillo, pues existen diversas aplicaciones que calculan el número de 'me gusta' y comentarios en las fotografías más aclamadas por la audiencia, tales como Top Nine, disponible en la App Store y Google Play.

Sin embargo, no es precisamente necesario recurrir a una App, ya que también podemos dirigirnos a la página Best Nine, ingresar nuestro usuario de Instagram y pulsar el botón 'Get' para obtener la imagen que nos mostrara lo mejor que tuvimos este 2019 en la red social, además de brindarnos la opción de compartirla en Facebook o Twitter.

Cabe destacar que la página Best Nine suele tardar algunos minutos en generar el resultado, ya que precisamente para estas fechas miles de usuarios solicitan el servicio del sitio.