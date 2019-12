Layún acusa 'puñaladas por la espalada' de gente de Selección

El defensa del equipo Monterrey, Miguel Layún, se dijo decepcionado por el trato que ha recibido de parte de algunos integrantes de la Selección Mexicana de futbol, sin especificar si son jugadores, directivos o cuerpo técnico.

“Me queda claro que hay gente en la selección que cada vez que pueden te meten una puñalada por la espalda”, dijo.

Indicó que no dará nombres, pero para él es sin duda una actitud negativa, situación que él nunca llevaría a cabo con un compañero.

“No voy a dar nombres... Ellos sabrán quiénes son y desafortunadamente hacen eso, no entiendo el porqué, pero nunca voy a dar nombres, porque yo no soy de encajar un puñal por la espalda y el día que escuchen esa declaración y les llegue, vengan de frente a decir todo eso que me dijeron de mí”, apuntó.

Así mismo, deja en claro que ya no le preocupa regresar a una convocatoria del representativo mexicano y que sólo se enfocará a trabajar de la mejor manera con el conjunto regiomontano.

“Lo que me queda es entregarme a mi club, le quiero dar muchas alegrías a esta gente y el tema de selección me tiene sin cuidado”, sentenció.