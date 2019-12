Contexto lagunero

Hace algunos meses escribí en esta columna acerca de Bronnie Ware compositora australiana y profesional del cuidado de personas con enfermedades terminales-. Bronnie ha estado al cuidado de pacientes terminales por más de ocho años. Entrevistando a los pacientes, ella escribió en su blog acerca de los cinco temas recurrentes que obsesionan a muchas de las personas a las que ella ha asistido. Los llamo “Remordimientos antes de la muerte”. Más de un millón de personas leyó este blog en el año 2009, para el año 2012 ya lo habían leído más de 8 millones de personas y ha sido traducido a 27 idiomas. Cuando se publicó en El Guardian -diario británico publicado desde 1821-, fue el más leído y dos años después, sigue ahí con 6.5 millones de visitas.

Su artículo y libro están basados en años de cuidadosa observación y en conversaciones con pacientes, muchos de ellos ansiosos por comentar sus detalles al respecto. No es un libro basado en investigaciones científicas. Sus pacientes le pedían que compartiera estos mensajes para que otros aprendieran de sus errores.

Ella dice que las voces de quienes opinaron tienen mucha autoridad moral para ello pues, confrontaron el hecho de que nuestra propia mortalidad nos recuerda que solo tenemos un tiempo limitado para vivir la vida que nosotros mismos decidimos de qué forma vivir.

Estos son los cinco remordimientos antes de la muerte:

1. Hubiera tenido el coraje de vivir la vida que me hubiera gustado vivir a mí, no la vida que otros esperaban de mí. Este fue el más común de los remordimientos.

2. No hubiera trabajado tan duro como lo hice. Opinión más común de los pacientes masculinos.

3. Hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos.

4. Hubiera convivido más tiempo con mis amigos.

5. Me hubiera permitido a mí mismo ser feliz con mi vida.

En este mismo tema, pero en otro contexto, algunos famosos que han presentado discursos sobresalientes en universidades de alto prestigio, también nos dan consejos para vivir y disfrutar nuestra vida.

Steve Paul Jobs, empresario y magnate de los negocios del sector informático, falleció el 5 de octubre de 2011: “Nuestro tiempo es limitado. Si vives tu día como si fuera el último, efectivamente, algún día será tu último día. Si hoy fuera tu último día, ¿Harías lo que tenías planeado hacer hoy? El considerar que algún día nos vamos a morir y que ese día puede estar cerca, es la mejor herramienta para la toma de decisiones en nuestra vida. Recordar siempre que vamos a morir es la mejor forma de evitar la trampa de pensar que tenemos algo que perder cuando iniciamos nuestros proyectos de vida. Nacemos sin nada, no hay razón para no seguir lo que nos dicte nuestro corazón”.

Continua diciendo: “La muerte es el destino final que todos tenemos asegurado, nadie escapa de ello y así es como debe ser. La muerte es la mejor invención de la vida. Gradualmente nos hacemos viejos y algún día nos borrarán del mapa de la vida. Esto es muy dramático, pero completamente cierto. Nuestro tiempo es muy limitado, entonces, no vivamos la vida de otra persona. Que no nos atrapen los dogmas de vivir la vida de acuerdo con la forma de pensar de otra persona. No dejes que el ruido de las voces de otras personas te impida escuchar tu propia voz interna. Y lo más importante: tengamos el coraje de seguir los dictados de nuestro corazón y de nuestra intuición, todo lo demás es secundario, recordemos seguir hambrientos y seguir ingenuos”.

Ellen de Generes, comediante, actriz y presentadora de televisión: “La vida es muy breve y solamente tenemos una, hay días oscuros y días de luz, haz con ellos lo que puedas. Solamente tenemos una vida y debemos disfrutarla al máximo. No te detengas ante nada, aunque el fracaso te visite. Empieza de nuevo, que el desanimo y la cobardía no estropeen tu destino”.

“Hay momentos en que nos sentimos tristes, débiles y solos, mira a tu alrededor, de seguro encontraras una palabra de amor, gente que te apoye y te haga sentir importante, alguien que escuche y que te brinde una mano amiga. Vuelve a ser dueño de ti mismo, reconcíliate con la vida.

Acepta lo que no puedes cambiar, alégrate, llena tu espíritu de pensamientos positivos, alegra tu corazón con misericordia, amor y dulzura. Pon en tu boca una sonrisa y todo volverá a ir bien”.

“Debemos seguir corriendo riesgos, debemos seguir triunfando. No se puede triunfar sin el riesgo de fracasar. No podemos tener voz propia sin el riesgo de ser criticados. No se puede amar sin el riesgo de perder. Debemos correr estos riesgos”. Hasta aquí Ellen.

“Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas. Siempre voy detrás de lo que siento….cada tanto muero y aquí estoy….tantos desiertos que crucé, tantos atajos que esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas…tantos incendios provoqué, tantos fracasos que probé, que no me explico cómo canto todavía. Por esos días por venir, por este brindis para mi, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final…por otra noche como esta doy mi vida…..” (Canción Brindis, Soledad Pastorutti, La Sole, cantante y compositora argentina).

[email protected]