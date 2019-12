Lagunero Simón León hará suyo el 2020

Sin duda, 2019 ha sido un gran año para el cantante lagunero Simón León, ya que de enero a diciembre no paró de trabajar con el fin de lograr su consolidación.

A dos días de que inicie una nuevo año, el artista platicó con El Siglo de Torreón de los sueños que cristalizó en este tiempo como la oportunidad de sacar un dueto con Shaila Dúrcal, el lanzamiento de un disco en vivo y su ingreso a EUA con su propuesta.

El oriundo de Torreón comentó en las instalaciones de esta casa editora que no todo fue color de rosa, ya que tuvo que enfrentar diversas situaciones complicadas que le permitieron crecer como persona y artista.

"Fue un año en el que hubo de todo, desde cosas muy lindas hasta otras difíciles. Fue un año de aprendizaje y de bastante crecimiento. Gracias a Dios pude compartir mi música con nuestros paisanos que están radicando en la Unión Americana.

"Llegamos a muchas personas, quienes nos recibieron con los brazos abiertos aprobando cada una de las melodías que entregamos en 2019.

"Eso, para mí, me hace sentirme realizado como solista. La gente corea mis canciones, me esperan en el aeropuerto para pedirme selfies o me mandan mensajes en redes sociales que siempre contesto", aseguró el lagunero.

Fue a inicios de abril cuando Simón grabó en Parras de la Fuente el video oficial del tema Una noche no me basta, al lado de Shaila. La realización del mismo generó una gran derrama económica en tal pueblo mágico.

"Disfruté muchísimo el compartir unos de mis temas con Shaila Dúrcal; magnifica persona, amiga y con una gran voz, pero definitivamente lo que más disfruté de todo esto fue hacer el video con ella en Parras de la Fuente, un pueblo lleno de magia, de grandes personas y que cuenta con excelentes vinos", relató.

"En este 2020 que está por iniciar vienen muchas cosas muy padres. Tendré algunas otras colaboraciones con amigos; ya les iré contando.

"Entrando el año grabaremos algunos temas nuevos, que en lo particular me gustan mucho y tienen esa gran magia que necesitamos tener en la música.

"Me siento muy contento de poder ser yo el intérprete de estos temas, varios son inéditos, otros son covers; pero estoy seguro de que le fascinará a toda esa gente bonita que me sigue y me apoya", sostuvo.

Simón León aprovechó para mandar un mensaje a sus paisanos ante la llegada del año nuevo.

"Quiero desearles a todos mis paisanos coahuilenses lo mejor. Recuerden que este año que iniciará es una oportunidad más para detenernos y pensar en todas las cosas que son realmente importantes en nuestras vidas".

