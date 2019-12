Prevén reorientar la Alerta de Género

Los municipios tienen gran parte de la responsabilidad en la Alerta de Género, sin embargo, carecen de recursos para implementar acciones; además de que, más que prevención, se contemplan labores reactivas ante casos de violencia.

Estos y otros motivos tienen que corregirse para que realmente se pueda reducir la incidencia de violencia de género que se registra en la entidad y, específicamente en los 16 municipios que tienen activa la Alerta de Violencia de Género.

Así lo afirmó la presidenta de la organización "Sí hay mujeres en Durango", Julieta Hernández Camargo, quien hizo referencia a que, luego del reconocimiento de las autoridades federales en torno a que no está funcionando la Alerta de Género, se van a reorientar las acciones.

"La Secretaría de Gobernación junto con la Conavim van a hacer un estudio para ver qué es lo que se requiere, pero yo creo que por lo pronto podría ser que participen los municipios y se tome en serio el tema de la violencia de género, que se haga todo con perspectiva de género y que no nada más se vuelvan declaraciones, sino que haya programas grandes, fuertes, que permitan resultados que hasta ahorita no hemos visto", consideró.

Y es que, persisten los feminicidios y aumentó la violencia familiar, por lo que no ha dado resultado, reiteró.

A Durango se le asignaron 11 millones 800 mil pesos tras la aprobación de la Alerta de Género para 16 municipios, los cuales se distribuyeron entre el programa Esmeralda, el Centro de Justicia para Mujeres (para comprar mobiliario) y el Instituto Estatal de la Mujer.

"Ese dinero no sé si llegó o no, pero hubo un presupuesto en el que se contempló, pero no fue suficiente".

Dijo que, con base en su experiencia lo más importante siempre es la prevención.