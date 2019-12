App hace eficiente consumo de alimentos

A medida que la población es más consciente de la cantidad de recursos que se utilizan para cultivar alimentos y criar al ganado, toma más fuerza la tendencia a consumir solo lo necesario y no desperdiciar alimentos. En México se estima que 37 % de los alimentos que se compran terminan en la basura, esto equivale a casi 10.4 millones de toneladas de comida al año. Para evitar este desperdicio, llegó al país la aplicación Fair Meals, originaria de Portugal, en la que un grupo de restaurantes sube cada día ofertas de platillos con descuentos de hasta 70 %.

La comida se prepara con ingredientes del día que sobraron, pero que están en perfecto estado. Edgar Paulino, gerente de Operaciones de Fair Meals en México, dijo que lanzaron la aplicación con 80 restaurantes en la Ciudad de México y esperan cerrar el año con 100. "La mayoría son negocios chicos que no tienen un buen control en cuanto a producción de sus alimentos día con día y tienen una sobreproducción, y para no tener una pérdida económica dan estas ofertas de comida en buen estado", explicó.

En Fair Meals se pueden encontrar sopas de fideo a 10 pesos de El Huarache Loco; gorditas a 6.50, de Gorditas El Güero, o chilaquiles a 55 pesos en el Rincón Poblano. La aplicación es gratuita y los usuarios que ingresan pueden ver los platillos disponibles, los apartan y después van al restaurante a recogerlos. Lo contrario a Uber Eats.

Con esto se evitan dos cosas: el desperdicio de alimentos y la contaminación al medio ambiente, pues se genera menos basura, agregó Paulino. Además, los restaurantes tienen menos pérdidas económicas.

La mayoría de los establecimientos en Fair Meals están ubicados en las colonias del centro de la Ciudad de México, como Cuauhtémoc, Juárez y Roma, pero pronto se sumarán más. "Las ofertas son esporádicas porque nunca se sabe lo que va a sobrar en el día. Los restaurantes suben ofertas un día sí y un día no", detalló el gerente de operaciones. El menú con descuento tiene una vigencia de cuatro horas y puede desaparecer, aunque es un tiempo considerable para que los usuarios puedan recoger su pedido.

"La Ciudad de México es grande y diversa, por eso consideramos que es un buen lugar para implementar esta aplicación", aseveró Paulino. "Una vez que funcione y veamos qué impacto tiene en la idiosincrasia del mexicano, de querer aprovechar la oferta y no desperdiciar alimentos, nos vamos a expandir a América Latina", comentó Paulino.

Por el momento, Fair Meals tiene una base de 450 usuarios que ya bajaron la aplicación y el próximo año la empresa iniciará una campaña en redes sociales para concientizar a la gente sobre el desperdicio de alimentos. Los grandes comercios también lanzan ofertas para evitar el desperdicio de alimentos.

Sanborns tiene 50 % de descuento en el pan después de las nueve de la noche. Las panaderías La Esperanza y Los Molinos también dan descuentos o incluso regalan algunos bocadillos poco antes de las 10 de la noche. Y en algunas tiendas de Superama, el sushi es más barato después de las 10.

En un futuro Fair Meals también quiere integrar a las cadenas de autoservicio y restaurantes más grandes, para que no solo las personas que están en la tienda se enteren de los descuentos y las ofertas.

Este movimiento de lucha contra el desperdicio de alimentos surgió hace tres años en Dinamarca, donde incluso tienen tiendas de conveniencia que venden comida cercana a su fecha de caducidad, con descuentos de 20 % a 80 %. Los productos que se venden en las tiendas We Food están en perfectas condiciones, pero el empaque puede estar un poco dañado y las frutas y vegetales tienen pequeñas imperfecciones superficiales.

Los productos que se venden en estas tiendas son donados por los propios fabricantes o cadenas de alimentos. Las ganancias de las tiendas We Food se donan a la iglesia Finn Church, la cual ayuda a personas de bajos recursos en Europa y otros países. Las tiendas We Food están presentes en 14 países.

En Finlandia el movimiento para reducir el desperdicio de alimentos también ha tomado fuerza. Hay restaurantes como el Loop que prepara platillos vegetarianos con ingredientes donados de comerciantes y productores locales. Los platillos son más económicos que en otros restaurantes y muchos alimentos que reciben de donaciones los regalan a organizaciones de beneficencia pública. En el Loop el menú varía dependiendo de los alimentos disponibles.

La Unión Europea (UE) se puso como meta reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en 2030. Tan solo en Finlandia los restos de alimentos, medidos en emisiones de dióxido de carbono (CO2), son equivalentes a lo que emiten 400 mil autos al año.

En España existe una aplicación similar a Fair Meals en la que se puede comprar la comida que sobra al final del día en restaurantes y tiendas. La app se llama To good to go y cuenta con 2 mil establecimientos afiliados, desde restaurantes y tiendas de autoservicio hasta hoteles, los cuales le dan salida a los alimentos que les sobran. En el país ibérico también existe una cadena de restaurantes llamada Foodtopia, la cual prepara alimentos sin emitir ningún tipo de residuos.

El restaurante no usa plásticos, por lo que las personas que les compran comida deben llevar sus propios recipientes. El sistema alimentario es responsable de 54 % de las emisiones de gases que provocan el calentamiento global, consume 70 % del agua dulce y ocupa 40 % de la superficie del planeta, por lo que urge disminuir el desperdicio de alimentos.