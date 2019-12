Juez mantiene a Joao Maleck en prisión

El joven futbolista mexicano Joao Maleck tendrá que mantener su carrera en suspenso provisionalmente, luego que el juez que lleva su caso determinara que tendrá que seguir en prisión mientras continúan las investigaciones correspondientes.

La defensa del ex jugador juvenil del Porto había solicitado su liberación para continuar los procesos judiciales con un brazalete geolocalizador; no obstante, dicha medida fue rechazada porque se consideró que las condiciones no habían cambiado.

"El juez de control dicta un acuerdo con fecha 24 de diciembre del presente año esto a solicitud del agente del Ministerio Público para efecto de ampliar la medida cautelar de prisión preventiva al señor Junior Joao Maleck Robles, por otros cuatro meses, lo anterior fue porque se le venció el plazo que se le había dictado de prisión preventiva de seis meses, dentro de la audiencia inicial", informó la defensa del juvenil mexicano.

Tras los trágicos hechos ocurridos el 23 de junio, mientras vacacionaba en su país natal, Maleck Robles tendrá que esperar a que tenga lugar la audiencia intermedia para posteriormente recibir su sentencia.