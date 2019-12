La década del acoso y la lucha

La década reciente ha dejado, como todas, su sendero de legados, piezas maestras, arte e invenciones.

Sin embargo, no todo lo que se vio en estos 10 años fue recordado y plasmado por ser una aportación artística. Entre los momentos que están en nuestra mente a lo largo de estos años hay un espacio para los escándalos.

La marca de estas polémicas se acentuó en la publicación cada vez más frecuente e iracunda de acosos y abusos sexuales. Grandes estrellas como Kevin Spacey y Bill Cosby cayeron en desgracia mientras que el productor Harvey Weinstein se convirtió en el villano de decenas de historias de actrices que lo acusaron de haber abusado de su poder para acosarlas y abusar de ellas.

La década reciente estuvo marcada por las denuncias de actrices que sufrieron abusos.

El actor Casey Affleck, ganador al Oscar por Mejor actor, fue acusado y señalado por acoso sexual por la productora Amanda White y Magdalena Gorka durante el rodaje de "I'm still here", en la que era el director. En su momento negó las acusaciones y optó por el silencio durante las entrevistas donde se le preguntaba acerca de la demanda que tenía impuesta.

Antes de cerrar el primer año de la década, fue presentada una demanda en contra del cantante Kalimba, por violación a una menor de edad llamada Daniela.

De acuerdo a las investigaciones, fueron dos menores de edad, por ello el exOV7 tuvo que declarar en un juzgado penal.

John Travolta fue acusado por dos masajistas de acoso sexual; meses después un trabajador de una cadena de cruceros aseguró que Travolta le ofreció 12 mil dólares para que le diera un masaje; el actor siempre negó las acusaciones, pero la cadena ABC declaró que el actor pagó miles de dólares por silenciar a los masajistas.

Amanda Bynes, protagonista de la serie "El show de Amanda", fue arrestada por problemas de alcoholismo. Ella publicó un tuit acusando a Dan Schneider, productor de la serie, por abuso sexual, pero en su momento se minimizó este hecho y la importancia recayó en sus problemas médicos.

La cantante pop Kesha demandó a su productor, Lukasz S. Gotttwald (apodado Dr. Luke), por agresión sexual y acoso. Kesha lo señala por "haberla forzado a tomar drogas y alcohol para abusar sexualmente de ella" y que Dr. Luke la amenazó con destruir su carrera y la integridad de su familia.

Bill Cosby es señalado por acoso sexual por 35 mujeres, que declararon a "New York Magazine". Aseguraron que fueron sometidas a presiones para no demandar, Cosby negó todas las acusaciones y no fue imputado por ningún cargo. Años después terminó en prisión por una condena de tres a 10 años por violar a una chica de la Universidad de Temple.

Jennifer Lawrence y Scarlett Johansson fueron víctimas del celebgate, cuando un hacker filtró imágenes íntimas mostrando sus desnudos. Pese a que ese mismo año cayó Ryan Collins, acusado de difusión de las fotografías un par de años atrás, esto no fue impedimento para que siguieran apareciendo las fotografías.

Harvey Weinstein, productor de cine, fue acusado de abuso sexual por actrices como Uma Thurman, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Salma Hayek, quienes son parte de las más de 80 mujeres que denunciaron a Weinstein. Estas demandas ayudaron a que el movimiento #MeToo cobrara fuerza en Estados Unidos.

La actriz Karla Souza, se unió a la lista de actrices que contaron sus historias por acoso sexual en la industria cinematográfica; ella narró cómo un director abusó de ella de forma sicológica y sexual. Souza, después de dar sus declaraciones a CNN, ha motivado a las actrices a alzar la voz.

Kevin Spacey fue acusado por más de 30 jóvenes de abuso. Spacey fue enjuiciado más de una vez y pese a que fue absuelto, los casos de abuso sexual de los que ha sido acusado no han sido olvidados y se mantiene en investigación, además de continuar en la lista negra de Hollywood.