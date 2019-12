Paciente con VIH, sin medicamento

En La Laguna todavía hay pacientes con VIH y Sida a los que el IMSS no ha resuelto su falta de medicamento ARV (antirretrovirales), luego del anuncio realizado de que cambiarían el mismo.

Don Víctor, de 67 años de edad, esperaba contar con él antes de Navidad, pero no fue así.

El próximo 3 de enero cumplirá ya un mes sin tomar el medicamento ante la falta del mismo en la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón.

Durante todo el año ha padecido porque el IMSS no lo surte: "En los últimos meses lo he recibido solo una vez y después me lo cambiaron por el Dolutregravir y ahora nuevamente, el Seguro Social anuncia que lo volverá a cambiar, el problema es que a mí me dijeron que yo ya no tenía otras opciones de tratamiento más que este último y ahora dicen que ya no lo van a comprar, temo por mi salud y nadie me resuelve", dijo el paciente 4373521051-0.

En este mismo mes, David Razú, director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones del IMSS, destacó que se trabajaba para brindar 100 por ciento de abasto en antirretrovirales y presumió que recientemente se había incorporado en el Seguro Social el nuevo esquema con Biktarvy, el cual brindaba mayor efectividad y facilitaba la adherencia con la toma de una pastilla diaria.

No obstante, en el caso de don Víctor, ha acudido incontables veces al Seguro Social y ha hablado ya con todas las autoridades del IMSS locales y algunas de Saltillo y siguen sin darle una respuesta ante la falta de su medicamento.

El IMSS dijo que en el caso de algunos pacientes, su tratamiento Efavirenz+Truvada sería sustituido por Biktarvy, mientras que a los que no fueran candidatos a este cambio se ofrecería Emtricitabina y Tenofovir.

"Fue derivado de la situación atípica que afectó nuestros inventarios, ocasionada por la interrupción en la producción del fármaco Truvada en inventarios", justificó el IMSS.

