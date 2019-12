Rafael Perrín, actor de Esquizofrenia explica cómo es el 'terror teatral'

El director de teatro, Rafael Perrín señaló que el reto más importante para presentar el terror en el escenario es enfrentar el escepticismo del público que no cree sentir miedo en una puesta en escena, en comparación con el cine, empero confirma que la mayoría de las personas incrédulas son las que más se espantan.

El también actor en La Dama De Negro platica con Notimex sobre el desafío que implica el género: "la gente sabe poco del terror en teatro, no cree en eso, siempre dicen ‘a mi no me van asustar’ y el 80 por ciento que se sienta a ver La Dama de Negro son los que no creen y quienes salen más asustados”.

Perrín además dirige y actúa en el montaje “Esquizofrenia” de Mauricio Pichardo, y explica cómo genera el miedo entre el "respetable".

“Esta obra se trata de un psicoterror a diferencia de La Dama de Negro que es la historia de un fantasma que ves y brincas. En Esquizofrenia la información te incomoda porque el público se puede sentir identificado o cree conocer a alguien que padezca la enfermedad y es así como su cerebro empieza a traicionarlos, eso es lo que tiene el teatro al igual que los libros. El teatro que me gusta hacer no es uno en donde yo le doy todo digerido al público, yo sirvo los ingredientes y el plato lo preparan ellos”.

“El grave problema de los directores que hacen terror es que piensan que el público va a sentir miedo nada más por provocar sustos, en mi obra (Esquizofrenia) sin que pase nada y con las luces prendidas, sin ningún tipo de efecto, el miedo llega cuando menos lo esperas”, acota el histrión sobre cómo se maneja el género en México.

“Los directores tienen que pensar que el público es inteligente y no pueden competir contra una película, si se pretende hacer efectos de cine en el teatro, están perdidos, tanto en La Dama como en Esquizofrenia todos los efectos son teatrales”, aclara.

El actor confirmó que en 2020 continuará con funciones en todo el país, así como una gira por Colombia con ambos montajes; la gira comienza en enero del próximo año.