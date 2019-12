Consignarán en Gómez Palacio a quien dispare en celebración de fin de año

Debido a que se pone en riesgo la vida de las personas, la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Gómez Palacio advierte a la ciudadanía que quien sea sorprendido realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante la celebración de fin de año será consignado por portación ilegal de arma.

El titular de la dependencia, Javier Armando Esparza Pantoja, informó que se estarán efectuando rondines de vigilancia en la zona urbana y rural del municipio con la intención de detectar a quienes realicen detonaciones y proceder con su detención.

Se dio a conocer que quien sea sorprendido será puesto a disposición de la autoridad correspondiente por posesión de arma de fuego, sin importar que se trate de un calibre pequeño.

El funcionario municipal indicó que como parte de la estrategia de vigilancia, se trabajará de forma coordinada con las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, es decir, con el Mando Especial de La Laguna, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Recordó también que con el propósito de redoblar la vigilancia en la ciudad y evitar cualquier situación de riesgo, se suspendieron permisos, vacaciones y descansos a todo el personal.

La consignación por portación ilegal de arma se da debido a que algunas personas tienen la tradición de realizar disparos al aire para recibir el año nuevo, sin tomar en consideración el riesgo y peligro en que ponen a terceros con dicha práctica.

Al realizar un disparo al aire, la bala, según estudios, viaja a una distancia de 1.6 kilómetros según el ángulo con el que se realice y la potencia del arma por lo que la velocidad que alcanza al caer suele ser letal si llega a impactar a una persona.

Este año y a través de un cartel, diversas corporaciones gomezpalatinas promueven el mensaje de “Una bala puede acabar con una celebración. No festejes con tiros al aire, despide un año y no una vida” y “¡Ni una sola bala al aire!, que tu manera de celebrar no dañe a los demás”.

Por su parte, el Gobierno de Durango en conjunto con otras fuerzas policiacas invita a denunciar cualquier situación al sistema de emergencias 911, recordando a la población que los disparos al aire pueden provocar la muerte de personas inocentes. “Si tú disparas, puedes perder la libertad y tu familia, su tranquilidad y patrimonio”, señala en otro cartel la autoridad estatal.