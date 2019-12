Andy Murray se perderá el Abierto de Australia

- El británico Andy Murray no podrá participar en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de 2020, debido a una lesión pélvica, informó la BBC.

El ganador de tres títulos de Grand Slam, de 32 años, tenía como objetivo jugar en su primer grande desde que lo hizo precisamente en individuales este año, antes de anunciar que su carrera podría terminar debido a una lesión.

Murray tampoco jugará con Gran Bretaña en la edición inaugural de la ATP Cup del próximo mes de enero.

El tenista británico no ha jugado desde el primer encuentro de Gran Bretaña en las finales de Copa Davis del mes pasado en Madrid debido a esa lesión pélvica.

El ex número uno del mundo, que fue sometido a una operación de cadera hace once meses, no viajó a Miami para su bloque de entrenamiento programado para diciembre.

El escocés Murray ha estado en la cancha durante la semana pasada, pero la lesión no se ha resuelto tan rápido como el actual número mundial 125 esperaba.

Murray y su equipo, compuesto por el entrenador Jamie Delgado, el preparador físico Matt Little y el fisioterapeuta Shane Annun, decidieron que no debería forzar el inicio de la temporada 2020 en enero.

Tras jugar en Australia, Murray regresó a las pitas en agosto, y dos meses más tarde ganó el título de Amberes en su séptimo torneo.

Desde esa victoria sobre su compañero tres veces ganador de Grand Slam Stan Wawrinka, sólo ha jugado un partido más de individuales: una trabajada victoria en tres sets ante el holandés Tallon Griekspoor en la Davis.

Según agrega la BBC, Murray no jugará hasta febrero como muy pronto, ya que su primer torneo está programado para Montpellier (Francia).

El Abierto de Australia se juega desde el 20 de enero hasta el 3 de febrero en Melbourne.