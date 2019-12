Crecen a través de la robótica

En la Comarca Lagunera son cada vez más las instituciones educativas de nivel básico y medio superior que incluyen en su plan de estudios el área de conocimiento de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, mejor conocido como STEM (por sus siglas en inglés).

Esa apartado hace referencia, según la empresa Edacom, proveedora de soluciones de tecnología educativa, a "una serie de habilidades relacionadas al uso y desarrollo de tecnologías", ligado a aspectos, por lo general prácticos, como la programación o el pensamiento computacional, sin dejar atrás las aptitudes socioemocionales.

En otras palabras, por STEM se entiende a cualquier actividad productiva en las cuales sea necesario el conocimiento, uso y/o desarrollo de la tecnología digital, además de la ingeniería.

Al respecto, Julieta del Rocío Machado, directora del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) 159, explicó que todo inició alrededor del año 2012 cuando recibieron una invitación por parte de Peñoles para desarrollar trabajos en ciencia y tecnología y la competencia de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology).

Dicho trabajo implicaba construir un robot que debía desempeñar unas acciones y participar en una competencia. De esa manera, se inició "con jóvenes alumnos, maestros como mentores y un camino tecnológicamente atractivo, pero a la vez económicamente complicado".

Desde esa fecha, la directora comentó que se ha mantenido el interés en el equipo viendo los resultados. "Algunos alumnos se dan cuenta de que pueden ir más allá del papel y los cuadernos [...] los hace soñar con algo más" y como consecuencia se empeñan en estudiar una carrera universitaria con becas incluso en el extranjero, manifestó Machado.

Lo anterior, por medio de valores como el descubrimiento, innovación, impacto, inclusión, trabajo en equipo y, por supuesto, diversión, mismos que pretenden inspirar a niños y jóvenes de la región "para que se encaminen al mundo fascinante de la tecnología", precisó Julieta del Rocío.

Incluso, actualmente la empresa Edacom, proveedora de Soluciones en Tecnología Educativa, considera que "en un futuro el no comprender el lenguaje de programación será equivalente a no saber leer o escribir" y en un corto plazo la programación tendrá un peso similar a saber varios idiomas.

El pasado 6 de diciembre en la ciudad de Monterrey, el equipo representativo del CBTIS 159 ganó de manera invicta la competencia First Tech Challenge de la zona norte en la que participaron alrededor de 20 equipos de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, entre otras.

En este caso, asistieron 10 integrantes del equipo, cuatro mentores y la propia directora Julieta del Machado quien dijo que en esta ocasión construyeron un robot que lleva por nombre Palomares, en honor a un alumno que fue parte del equipo y perdió la vida el pasado mes de abril.

Sin inconvenientes el robot pasó la inspección. En la competencia, tenía que funcionar de manera casi automática por medio de la programación y debía moverse de un lado a otro de una cancha llevando cubos que detectaba a través de un sensor de imagen, esas figuras las tenía que apilar como en torre en una charola en un tiempo específico.

Una vez que se cumplía ese tiempo, debían jalar la charola sin que se cayera la torre unos cuantos centímetros, para obtener la mayor cantidad de puntos posibles. Todo ello, "se desarrolló y se desenvolvió muy bien para ganar todas las competencias por bastante diferencia de puntos contra los demás equipos", precisó la directora.

Lo anterior se consiguió dado que desde agosto los estudiantes han tenido capacitaciones constantes y clases extra, con lo que se pudo construir un robot que pese a que no fue construido industrialmente "tuvo un muy buen desempeño y una muy buena colocación", enfatizó Julieta del Machado.

Su destacada participación en la competencia les valió además el premio Inspire Award, el cual, mencionó la directora se otorga "debido al desempeño del equipo, su trabajo dentro y fuera de la cancha representando los valores de FIRST como el descubrimiento, la innovación, el trabajo en equipo, inclusión e impacto del robot. Todo eso con diversión".

Así como se construyen y programan robots competitivos, el equipo del CBTIS 159 compartió un robot que tiene el fin de ayudar a las personas invidentes.

Los estudiantes Marcos y Francisco explicaron que ese robot "al momento de detectar un obstáculo mediante un sensor busca una salida".

El desarrollo de este inteligente artefacto se ha llevado a cabo desde hace casi dos años; sin embargo, comentaron que apenas se tuvo la oportunidad de presentarlo siendo que ya fue probado en una escuela.

Con sencillez y un amplio conocimiento, los estudiantes manifestaron que en primera instancia el robot utiliza arduino, una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libres.

En otras palabras, es una placa instalada accesible para cualquiera, por medio de la cual se pueden crear aplicaciones con todo tipo de utilidades. En esta placa, se pueden conectar periféricos a las entradas y salidas de un microcontrolador que puede ser programado en distintos sistemas operativos.

Además, el robot cuenta con puente H, un circuito electrónico que se usa para permitir a un motor eléctrico andar en ambos sentidos (izquierda y derecha) así como avanzar y retroceder.

Por último, emplea sensores ultrasónicos, "que tienen la capacidad de detectar objetos y al momento de hacerlo retrocede y busca una ruta por la cual puede seguir", explicaron.

Al mismo tiempo, los alumnos del CBTIS 159 asesoran a pequeños niños de otras escuelas como los del colegio María Isabel, quienes por medio de kits lego se enfocaron en dar a conocer que también para ellos es posible manejar tecnología.

Ximena Lozano, estudiante del CBTIS 159 y su mentora, explicaron que ellos son niños catalogados como nivel dos que trabajan con un aparato EV3 que tiene diferentes aplicaciones.

El LEGO Mindstorm Education EV3 permite a los estudiantes diseñar, construir y programar robots, otorgando un mejor entendimiento de cómo funciona la tecnología en problemas de la vida real.

Entre sus posibilidades, mencionó que "ellos pueden agregar sonidos, motores, sensores de color, distancia, rotación y otras cosas", todo ello por medio de un celular.

Desde su punto de vista, Ximena aseguró que "para los niños es muy fácil aprender, tienen mucha capacidad e inteligencia". Sobre todo, les es útil para "orientarse, conocer y saber que no es nada difícil".

Para conseguir cada uno de sus objetivos, el equipo de robótica del CBTIS 159 se pone de acuerdo después de clases para, junto a los mentores, trabajar en cada uno de los proyectos.

Julieta del Rocío Machado comentó que ello les lleva alrededor de seis u ocho horas diarias, algunas ocasiones incluso los sábados, "cuando hay cosas que ajustar", manifestó.

No obstante, no solamente trabajan en los robots, pues debido a la falta de insumos, los alumnos tienen que hacer actividades como la venta de dulces, chocolates y botana en los eventos de la escuela para dejar una cantidad que ayude a resolver los gastos.

Afortunadamente, al proyecto se han sumado empresas para patrocinarlos y "ya no reciclar tanto material"; sin embargo, se siguen buscando más de las mismas para hacer siempre un mejor robot que el anterior.

Todo esto, finalizó la directora del CBTIS 159, "se hace con toda la intención para que los alumnos tengan ese impulso y proyecto de vida realmente en su persona para seguir adelante".