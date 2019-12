CON SELLO LAGUNERO

Me gusta, pero me asusta; Nada personal, Sin rastro de ti, La jefa del campeón, El recluso, Malacopa y Run Coyote Run, son algunas de las tantas producciones que han contado en su elenco con un lagunero. Su nombre, Héctor Kotsifakis.

Desde hace años, Héctor se fue a radicar a la Ciudad de México. Motivado por sus sueños profesionales hizo su vida allá. De un tiempo a la fecha ha acaparado titulares gracias a dichos proyectos y otros más; tanto en cine, teatro y televisión.

Con motivo de las fiestas decembrinas, el artista visitó su tierra y aprovechó para acudir al foro de SigloTV con el fin de hablar de su trabajo, de cómo encontró a Torreón y de lo que ha hecho hasta ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Kotsifakis llegó a esta casa editora en una motocicleta que el mismo se regaló hace unos días y con la que se irá a Ciudad de México dentro de unos días.

´ Cómo estás?

Muy bien, muchas gracias. Espero hayan pasado una feliz Navidad al lado de sus seres queridos. Yo la celebré en casa de mi mamá.

´ Cuándo llegaste?

El 20 de diciembre. Vine a ver a mi madre, mis hermanos y amigos. La pasamos muy bien.

´ Qué te regaló Santa Claus?

Bueno ya llega un momento en la vida que si no tienes una relación pues más bien uno se autoregala, me compré una moto. Me regalaron unos tenis bien bonitos.

´ Acabas de grabar la segunda temporada de Enemigo íntimo al lado de Raúl Méndez y Fernanda Castillo, ¿no es así?

Efectivamente, estos últimos meses estuve grabando Enemigo íntimo con el buen camarada Raúl y con Fernanda. Es una producción para Netflix y Telemundo, primero se estrenará en el canal y luego en la plataforma.

´ ¿Cuál es tu personaje?

Le dicen "El Sargento". Es un encargado del brazo armado de unos de los carteles que están en disputa contra la policía y contra el cartel del personaje de Fernanda. Mi patrón en la historia es Manuel Ojeda. Hay muchas escenas de acción. Es una producción muy grande.

´ Estas series tienen seguidores, pero también detractores que critican que el tema del narco sea tocado en series o novela, ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Es como la segunda serie que hago de este tipo. Para nosotros es divertido jugar a los policías y ladrones, pero de pronto la gente sí está cansada de este tema porque nos ha pegado duro con tantas muertes y violencia en la calle. Hay molestia que yo entiendo, pero también como artistas tenemos la obligación de hablar de lo que nos duele, de lo que nos pasa y de nuestra realidad ya que mucha información de lo que pasa no está al alcance de todos ya que se oculta.

´ En Torreón han pasado algunos incidentes violentos en fechas recientes, ¿cómo hallaste tu tierra?

Me han dicho que han pasado cosas horribles, yo no he visto nada y qué lástima si esto volviera. Torreón apenas venía para arriba, ya hay vida nocturna y de repente me cuentan que están pasando algunas cosas, ojalá y no volvamos a los tiempos de antes. Torreón no se lo merece, hay gente buena y muy trabajadora.

´ Además de TV, en este 2019, ¿Hiciste películas?

Así es, hice cuatro. Hice una película de terror que se llama El exorcismo de Dios, ahí hago el papel de un médico. Es una coproducción México-Estados Unidos en la que comparto créditos con Will Beinbrink, a quien seguro vieron en It 2.

Antes realice otra de terror que filmamos en Durango, se llama Sin origen, y es dirigida por Rigo Castañeda (KM 31). Me gusta el cine de terror. También hice El diario de Karem y otra cinta muy bonita que se llama El escritor.

´ Te gusta el terror, sin embargo, ha sido la comedia la que hasta ahora te ha dado un mayor reconocimiento a nivel nacional y lo vimos con el filme Me gusta, pero me asusta…

La comedia la disfruto tremendamente. Con el director Beto Gómez hicimos un equipo muy bonito en Me gusta, pero me asusta. Le fue muy bien a la película y a mi personaje apodado "El padrino", tan es así que me gané la Diosa de plata en la terna de Coactuación masculina.

´ ¿Hay posibilidades de una secuela?

Apenas están viendo eso. Por ahí me dijeron, ojalá y se concrete.

´ ¿Viene algún otro filme?

Creo que para el mes de enero empezaremos el rodaje de la cinta El ángel azul, del cineasta René Pereyra. Ahí tengo un personaje divino que será un reto muy interesante.

´ ¿Qué fue lo último que llevaste a cabo en teatro?

Me tocó la oportunidad de hacer la obra Forcados junto a Nailea Norvind, recién publicó Time Out México las 10 mejores obras de 2019 y ahí estamos. Es una obra subversiva que no se hacen en teatro sino en espacios distintos. De hecho el lagunero Rodrigo Virago es uno de los productores de esta puesta en escena.

´¿Tienes más planes de laborar con Virago?

Sí, de hecho con él; Raúl Méndez, Alfredo Ahnert, un servidor y otros laguneros estamos empezando un proyecto, se trata de una película que se llamará Rodeo y que pretendemos filmar entre Durango y Torreón.

´La Comarca Lagunera sigue siendo semillero de actores y cada vez llegan más paisanos tuyos a buscar oportunidades en CDMX, ¿no es así?

Sí y me da mucho gusto. Cada año llegan más y más. Hace 20 años, varios actores como Jorge de los Reyes, Raúl Méndez, José Juan Meraz y un servidor nos fuimos a probar suerte allá y eso creo que también sirvió para que más personas se interesaran en esta profesión.

´ ¿Cómo has visto la gestión de López Obrador?

Yo no digo que ya no lo apoyemos. Cada quien interpreta lo que Andrés Manuel está haciendo. Hay muchas cosas que yo entiendo que no se van a arreglar de un día para otro. Cualquier persona que pongan en ese puesto no podría cambiar todo de la noche a la mañana.

"Yo no soy chairo de hueso colorado ni me voy a la calle con mi pulsera que diga AMLO. Yo no soy muy fan y veo los errores que él ha cometido, y que han sido tremendos. Creo que es de sabios reconocer errores propios y de la gente que sigues y admiras. Es muy pronto para decir, "ya sáquenlo". Creo que López Obrador tiene buenas intenciones y creo que tiene que afianzar el equipo que tiene.