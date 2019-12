Karla Sofía Gascón aclara noticia sobre supuesta cirugía

La actriz española Karla Sofía Gascón negó que haya solicitado una cirugía de reasignación de sexo en México y destacó la falta de respeto que existe hacia las personas trans.

"Me llega a mi correo todo lo que se publica sobre mí automáticamente y obviamente en esta ocasión fue un impacto", aseguró en entrevista telefónica desde España, donde se encuentra actualmente, en relación a una información que se publicó en este país de que se sometería a una cirugía de reasignación.

La autora de Karsia expresó su molestia no solamente por la falsedad de la publicación, sino también por la forma en la que se denigra a las personas trans con expresiones como las que utilizó un diario mexicano. "En primer lugar, la identidad de género no se construye con base en los genitales. Expresiones como 'tener una vagina para ser mujer con todas las de la ley', 'en España es una mujer, en México no hasta la operación', contribuyen a la desinformación sobre un colectivo que ya está demasiado estigmatizado.

"En mi caso concreto se está dando una información íntima sin mi permiso, ya sea verdad o falsa, que solo me corresponde a mí. Y hablando de las formas, me parece denigrante tratar temas tan delicados y protegidos por los derechos humanos con frases estilo: "Estrenará vagina el año que viene", como quien se compra un abrigo", destacó.

La actriz refiere que hace falta el respeto colectivo hacia las personas trans, y lo compara con la discriminación que vivió mucha gente por su color de piel y que ahora casi se ha erradicado, por lo que propuso sensibilizar a la población y aplicar multas u otros castigos a quienes continúen vulnerando a los que forman parte de la diversidad.

Respecto a las acciones que tomará para resarcir el daño provocado por la publicación, dijo que no ha solicitado tal procedimiento: "Sí, las niego rotundamente en todos los aspectos, es un invento que sé exactamente de dónde viene, de quién y con qué propósito. He hablado con esa persona para expresarle mi desagrado con la situación y veremos qué consecuencias tendrá.

"Han jugado con mi intimidad para vender un producto engañando a la gente con datos falsos. Esta operación, tan delicada, entra en el servicio social de salud español sin ningún costo para el paciente y es realizada por los mejores profesionales.

"Nadie, con dos dedos de frente, pagaría por hacérselo en otro país teniéndolo gratis, la nota cae por su propio peso. En cuanto a los datos morbosos que se dan sobre el postoperatorio, solos se definen. Ningún tipo de rigor. Me apena profundamente".

Finalmente, Karla Sofía confió en el criterio de quienes se sorprendieron con la falsa noticia, y apeló a su buen juicio: "Creo en la inteligencia del lector, considero que cuando algo no se conoce se debería investigar sobre ello, hay que contrastar las noticias siempre".