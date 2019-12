Inician una vida juntos

El 18 de octubre unieron sus vidas en matrimonio Francisco Javier de Haro Ahumada y Yamil Puente Castor; la misa se realizó en La Hacienda Centro de Eventos, la que fue oficiada por el Sacerdote Jesús Sergio Fernández Pacheco.

Los novios estuvieron acompañados por sus padres, Jaime Puente Dueñes, Leticia Castor Tovar, Francisco Javier de Haro Márquez y Bertha Alicia Ahumada Tostado. Parte fundamental del cortejo nupcial, fueron sus padrinos: de arras, Frida Gabriela de Haro Ahumada; de anillos, Julia Castor y Mauro Zatarain; de lazo, Nancy Castor y Antonio García.

Posteriormente se realizó una espléndida recepción en La Hacienda donde se dieron cita familiares y amigos para acompañar a la nueva pareja de esposos, uno de los momentos más emotivos de la noche, fue cuando se dispusieron a bailar su vals con la canción One and Only de Adele, cautivando a todos los presentes. Grupo Bianco fue quien se encargo de darle ritmo a la pista.

La boda civil fue en La Hacienda, siendo el juez Gerardo Ontiveros Rentería; los testigos por parte del novio, Édgar Octavio Sánchez Fernández y Héctor Salvador Quiroga Quintero; por parte de la novia, Adrián Castillo Rodríguez y Mónica María Vargas Maynez.

El viaje de bodas fue en Cabo San Lucas.