15 motos al día por faltar al reglamento

Hasta 15 multas diarias a motociclistas se registran en Lerdo por faltas al Reglamento de Tránsito y Vialidad y Movilidad Urbana Municipal, siendo los principales factores el no usar casco protector el conductor y sus acompañantes, viajar con sobrecupo, no portar la licencia de conducir actualizada, manejar a exceso de velocidad y en sentido contrario y no respetar los señalamientos viales ni traer las luces encendidas.

Roberto Canales Ulloa, comandante del área de Accidentes en Ciudad Jardín, llamó a los conductores de estos vehículos a manejar con precaución durante esta temporada decembrina, a fin de prevenir accidentes con consecuencias fatales y además, para evitar sanciones económicas como lo marca el tabulador de dicho reglamento. "Pedirles que manejen con precaución porque se han presentado accidentes donde los motociclistas en la noche no llevan sus luces, además, a veces llevan a toda la familia y es un riesgo, lo que marca el reglamento son nada más dos personas que pueden viajar en la motocicleta y deben portar sus cascos", explicó. El artículo 42 del Reglamento de Tránsito y Vialidad y Movilidad Urbana Municipal señala que en el caso de las motos, el conductor y su acompañante deberán usar casco, debidamente colocado y abrochado que cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas, así como portar lentes y otros protectores oculares. MULTAN A Sanciones Según el tabulador de sanciones para motociclistas, el conducir sin portar el casco el conductor y acompañante, equivale a una multa de más de 400 pesos. 300 PESOS Aproximadamente, es la sanción que se aplica por conducir por vialidades prohibidas.