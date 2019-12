Avión pequeño cae en Luisiana; hay 5 muertos

El Piper Cheyenne bimotor chocó aproximadamente a 1.6 kilómetros del aeropuerto regional de Lafayette, dijo Tony Molinaro, portavoz de la Administración Federal de Aviación.

Several fatalities reported as small plane crash lands near a Walmart in Lafayette, Louisiana (Video: DavidBegnaud). https://t.co/uumE44tvqK pic.twitter.com/kPIqct3Wzm