¿Cómo se celebra Año Nuevo en Nueva York?

Todo sucede en Times Square, la famosa plaza donde la Séptima Avenida y Broadway convergen.

Se instala una esfera luminosa en la cima del One Times Square, rascacielos con 111 metros de altura; a principios del siglo pasado fue la sede del periódico New York Times.

El 31 de diciembre, a las 6 de la tarde la bola asciende por encima del edificio a través de un tubo. Mientras sube hay efectos pirotécnicos y se activa la iluminación en la zona.

This is the 2019 New Year's Ball Drop at New York Times Square. Many people gathered at the event even though it was cold and raining. This year, ARMY are going to light up the Times Square with ARMY bombs @BTS_twt pic.twitter.com/UxTPtPqTQ2