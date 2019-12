Hallan muerto a actor de Game of Thrones al interior de su casa

Además de desempeñarse como extra en las reconocidas producciones, el intérprete de 30 años formó la casa productora de cine independiente White Buffalo Films, era DJ y productor musical, así como guía de turistas en su país natal.

Ante el inesperado deceso del actor, cuyo hallazgo tuvo lugar durante la tarde del 24 de diciembre, integrantes de la producción y elenco principal de la serie Game of Thrones expresaron sus condolencias en las redes sociales y refirieron que, entre los miles de extras, él siempre se destacó.

RIP to a great guy I had the immense pleasure of working with on Game of Thrones. A true gent who will be missed#AndrewDunbar #RIP #GoT #GameofThrones #filming #gentleman #hero pic.twitter.com/sPTkIrp3vc