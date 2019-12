VIDEO: Roban a su nieto en cuestión de segundos en un supermercado

De acuerdo a la información compartida por medios nacionales, los hechos trascendieron en una tienda comercial ubicada en la ciudad de Durban, Sudáfrica, donde cámaras de seguridad captaron el presunto intento de secuestro.

Tal como se aprecia en el video, la mujer se encuentra distraída hablando con una empleada frente a un mostrador, momento en el que un sujeto se acerca a su carrito donde está sentado el niño, para tomarlo en brazos y llevárselo sin que la anciana se de cuenta.

Segundos después la mujer mayor voltea la mirada y se da cuenta que el pequeño ha desaparecido, por lo que comienza a buscarlo desesperada hasta encontrarlo unos pasos más adelante con el desconocido.

El sospechoso fue detenido por las autoridades y fue identificado como un guardia de seguridad del lugar. Recoge el portal de noticias Herald Live.

Child kidnapped by a security guard in Durban mall from a trolley while the grandmother was paying her bill . Quick thinking grandmother recovered the child. The guard was arrested today job well done @makesasafe pic.twitter.com/vYX0Po6lwV