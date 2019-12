Pablo Ceppelini afirma que el extécnico del Tri influyó en su decisión

El mediocampista uruguayo Pablo Ceppelini relató que el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, exestratega de la Selección Mexicana, le recomendó aceptar la oferta para jugar con Cruz Azul.

"Le comenté que estaba muy agradecido con él, pero le comenté que había surgido la posibilidad de Cruz Azul y me dijo que viniera sin pensarlo, porque es un gran club en México", dijo el jugador.

Manifestó que Osorio le explicó la seriedad con la que se maneja esta institución, algo de lo que él ya tenía conocimiento y que lo llevó a aceptar esta oferta.

"Me dio un muy buen punto de vista de este club, aunque ya lo tenía porque sé que es un club muy grande y con mucha historia", expuso en conferencia de prensa en las instalaciones de La Noria.

Explicó que pese a que tuvo poca actividad con el Atlético Nacional de Colombia, su relación con Osorio es buena, ya que es un estratega al cual le aprendió mucho.

"Terminamos en buenos términos, sabía que había pasado por México y repetía que le había ganado a Alemania (en el Mundial de Rusia 2018)", recordó.

Cepellini destacó que Osorio es "un personaje bueno y agradable. Yo estaba cómodo en Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio me aportó mucho, teníamos un gran plantel, no tuve mucho minutos".

Más allá de que ha jugado en nueve equipos durante su carrera, Cepellini afirmó que es un jugador regular y que llega en condiciones óptimas para aportar y lograr el título.

15 DÍAS faltan para que La Máquina debute en el Clausura 2020 ante el Atlas.

El elemento de 28 años de edad ha defendido los colores de Bella Vista, Montevideo Wanderers, Boston River y Danubio de su país; Cagliari y Lumezzane, de Italia; Maribor, de Eslovenia; el cuadro rumano de Cluj; además del Atlético Nacional de Colombia.

"Si he cambiado es porque he progresado para llegar a un club mejor, no por irregularidad, y a eso vengo, a tratar de ser campeón", señaló en conferencia de prensa en La Noria.

Destacó que ha "estado cuatro años en Cagliari, me he sentido bien, he progresado, uno busca lo mejor, este es un equipo grande, vengo a aportar y a marcar diferencia, el tratar de ser campeón es el objetivo".

Cruz Azul y Puebla se verán las caras, en partido de preparación que se llevará a cabo en las instalaciones de La Noria, con miras al inicio del Clausura 2020.

Luego de quedarse fuera de la liguilla el semestre pasado, la "Máquina" se prepara al máximo para terminar con esa sequía de 22 años sin título.

Los "cementeros" han disputado dos duelos amistosos, en los que se impuso por marcador de 2-0 a Cruz Azul Hidalgo, además de un contundente 4-0 sobre el Celaya del Ascenso MX.

Los "celestes" harán su presentación en el Clausura 2020 el 11 de enero cuando se vean las caras con Atlas, en duelo que se llevará a cabo en el Estadio Azteca.

Mientras los de "La Franja" tienen la consigna de regresar a una liguilla, algo que no han sido capaces de lograr en los últimos ocho certámenes, ya que la última vez que se colaron a la pelea por el título fue en el Apertura 2015.

Los "camoteros" debutarán el próximo torneo hasta la fecha dos, luego que el duelo correspondiente a la primera jornada frente al América se cambió al 4 de febrero.

Por ello, el cuadro que dirige el peruano Juan Reynoso se presentará en la visita que realizarán el 17 de enero al Estadio Jalisco para jugar con Atlas, dentro de la segunda fecha.