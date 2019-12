Ryan Reynolds confirma Deadpool 3

Ryan Reynolds confirmó que Deadpool regresará pronto a la pantalla grande.

Y es que Kevin Feige se encuentra trabajando en la producción de esta cinta de Marvel Studios, pese al temor que existía tras la absorción de Fox por parte de Disney porque se hiciera un cambio radical a Deadpool, tal como sucederá con los Cuatro Fantásticos y los X-Men.

Sin embargo, el personaje interpretado por Ryan, que ha arrasado en taquilla con dos cintas, regresará con una tercera parte.

"Sí, todo el equipo estamos trabajando en ello ahora. Hemos acabado en Marvel ahora, que es como jugar en una de las grandes ligas de repente. Es algo loco. Pero sí, estamos en ellos", confirmó el actor durante una entrevista para Live with Kelly and Ryan.

Con este anuncio, aún se mantiene en incógnita si Disney permitirá que Deadpool 3 mantenga la apuesta por la calificación R (para mayores de 18 años) o ajustará al personaje a las reglas de sus otros superhéroes.

La información ha sido bien recibida por los seguidores del superhéroe de "moral flexible", como lo ha definido el propio actor, dado que este personaje de Marvel estaba en manos del estudio 20th Century Fox.

Disney, que también es dueña de Marvel, compró Fox en marzo por 71.300 millones de dólares y desde entonces no se sabía cuál sería el futuro del personaje, interpretado por Reynolds en sus dos primeras entregas (2016 y 2018).

Publicaciones especializadas han especulado si es que se mantendrá en el proyecto Emma Watts, quien era la presidenta de producción en Fox hasta este año y estuvo a cargo de las dos primeras películas, que juntas han acumulado ingresos mundiales de 1.500 millones de dólares.

Hasta que Joker, encabezada por el actor Joaquin Phoenix, revolucionó la taquilla cinematográfica este año, las dos películas de Deadpool eran los filmes más exitosos para mayores de 18 años.

Para 2020 se espera que Marvel estrene Black Widow, Morbius y Eternals.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se estrenará en febrero de 2021 y ese mismo año se proyectarán Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Spider-Man 3 y Thor: Love and Thunder.

Para 2022, podría ser el turno de Black Panther 2 y Blade.

Por su parte, Reynolds ya está comprometido para seis nuevos proyectos, entre los que se destaca la versión cinematográfico del juego de mesa Clue.