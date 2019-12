Guillermo Almada, 'contento' con la pretemporada

Continuando con su pretemporada rumbo al Clausura 2020, los Guerreros del Santos Laguna disputarán esta mañana en TSM su tercer partido amistoso, teniendo como rival al representativo de las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

El equipo Albiverde trabajó ayer en una nueva sesión de pretemporada, siguiendo con el incremento en la exigencia física, al estar ya en la tercera y última fase de la preparación rumbo al inicio del próximo campeonato, en el que los Guerreros buscarán igualar los buenos resultados de la fase regular durante la campaña anterior.

Para esta mañana, se tiene programado el encuentro amistoso frente al equipo chihuahuense, buscando los laguneros el seguir en la búsqueda del ritmo futbolístico, a dos semanas del inicio del torneo.

Al término del entrenamiento matutino de ayer, el entrenador santista, Guillermo Almada, evaluó de manera positiva la pretemporada albiverde, restando importancia al resultado negativo que se llevaron ante Atlante.

"Mi conclusión es que hicimos un gran trabajo, con disposición de los jugadores. Nosotros cuando hacemos partido en la pretemporada no tomamos como algo importante el resultado, lo tomamos como una carga de trabajo, hicimos triple horario previamente, con carga alta, los jugadores están con las piernas cargadas, así que no es nuestro objetivo el resultado, es sumarle la carga futbolística a las que habíamos atacado anteriormente. Fue muy buena la disposición de los jugadores al trabajo, siempre ha sido espectacular y estamos en el camino a hacer un gran campeonato, como lo hicimos durante la primera parte del torneo pasado", vaticinó.

El estratega sudamericano no cierra la puerta a la llegada de un nuevo elemento a su plantel, para apoyar en la labor de ofensiva, pero afirma que no quiere un jugador que solamente sea relleno.

"Estamos buscando de la mitad para arriba, alguna opción más que nos dé alguna variante más, cuando empieza un poco el desgaste en el campeonato y precisamos alguna variante más, que fue lo que nos faltó en el tramo final y quizá en la liguilla. La idea es buscar algún futbolista mexicano que nos dé esa posibilidad de agrandar un poco el espectro de posibilidades cuando se genere ese desgaste normal por la cantidad de partidos y por la cantidad de competencia que tenemos", afirmó.

2 REFUERZOS ha hecho oficiales la escuadra lagunera: Josecarlos Van Rankin y Alan Cervantes.

"Estamos buscando, no queremos traer a cualquiera por traerlo. La idea es que sea un futbolista que nosotros consideremos que pueda ser un aporte y no que venga a ser un relleno, a tapar a los futbolistas de formativas. Si no encontramos a ese futbolista que nos dé esa variante, preferimos quedarnos con los que tenemos. Si lo encontramos, la idea es que venga a potenciar el plantel y que venga a darnos algunas fortalezas más", añadió Almada, sin descartar la posibilidad de que el plantel se quede tal y como está ahora.

Guillermo confirmó que no tendría problema en quedarse con su plantilla actual.

"Estamos satisfechos. A mí nunca me van a escuchar decir 'no, no tengo jugadores, no me trajeron refuerzos'. El material que tengo nos da tiempo de trabajar, que sí es lo que pido siempre, que nos den tiempo para automatizar las cosas y tratar de trabajar. Estamos conformes, sí, porque llevamos un tiempo prudencial con la mayoría y seguramente vamos a encontrar dificultades ahora en el próximo campeonato, porque es muy duro y parejo para todos y muchos equipos se han reforzado muchísimo, pero confiamos plenamente en las posibilidades nuestras", sentenció.

Lamentó el entrenador santista no poder tener a ese potencial refuerzo desde el inicio de la pretemporada, pero acepta que hay cuestiones que no están en sus manos.

"Me hubiera gustado tenerlo desde el inicio, pero a veces no son tan fáciles las cosas, porque las negociaciones son complicadas, porque buscar el futbolista que necesitamos no es fácil tampoco, el abanico que nos han dado no son los jugadores que nosotros precisábamos, estamos en esa tarea de la búsqueda, no vamos a traer a un jugador nada más por traerlo y tapar a los jugadores de la formativa, la idea es que tengan un nivel superior y que pueda hacer un aporte importante para el resto del año", aclaró.

Fue contundente Almada al negar que Santos pudiese echar mano del plantel de su hoy "hermano", el Atlas de Guadalajara, para reforzar la plantilla Albiverde.

"Hay algunos jugadores que son muy buenos, pero esos no me los van a ceder, la idea es que los que se fueron de aquí hacia Atlas nosotros no los teníamos como primer objetivo y a mí no me gusta que si a los jugadores les surge otra posibilidad, donde les aseguran jugar, la idea es abrirles la puerta y que ellos puedan ir a aprovechar esa oportunidad; eso pasó con los jugadores que mandamos allá, algunos me han ofrecido de Atlas, pero no están dentro de mis gustos o los parámetros que nosotros precisamos", aclaró.

El entrenador del equipo lagunero se mostró conforme con la preparación de su equipo y aunque no estarían al cien por ciento al inicio del torneo, sabe que con el tiempo podrán ir solventando las carencias que pudieran surgir.

"En la fecha uno no estamos al cien por ciento, ni nosotros ni ninguno de los equipos, porque obviamente te falta rodaje futbolístico y nos hubiera gustado conseguir otros rivales para hacer partidos amistosos, no los pudimos conseguir, quizá el más exigente va a ser Tigres, pero la competencia te va a dar ese rodaje y te va a llevar a corregir algunas cosas que indudablemente solo te lo da la competencia, estamos tomando todas las previsiones posibles para poder llegar lo más cerca del porcentaje óptimo al inicio del torneo, estamos muy conformes con el trabajo que han hecho los futbolistas", dijo.

Trabajar con los jóvenes de las fuerzas básicas Albiverdes es una de las prioridades de Almada, considerándolos en la pretemporada, con la intención de que puedan subir al primer equipo, además de que espera al fin contar con Ayrton Preciado.

"Quisimos reponer con algunos jugadores de las formativas, porque algunos ya tienen rodaje con nosotros y les ha tocado participar y han tenido buenas actuaciones. Estamos muy contentos con lo de Ayrton también, porque seguramente va a ser una variante muy importante para nosotros por el nivel que él tiene y esperemos que no pase nada de aquí a que inicie el campeonato, obviamente le va a seguir faltando rodaje por el mucho tiempo que estuvo sin jugar, pero para jugar como cambio revulsivo estamos seguros que va a estar. Hoy tenemos un equipo base que se ha ganado un poco ese lugar, con algunas correcciones que nosotros intentamos hacer, de algunos problemas que tuvimos, pero que obviamente hay una competencia sana y cuando inicie el campeonato, seguramente vamos a poner a los que estén en mejor nivel futbolístico, estamos intentando trabajar la parte táctica y la parte más definitoria del equipo con todos, para que todos sepan la idea", culminó.

Guillermo Almada se dio tiempo para hacer su análisis personal de la final del futbol mexicano, que al momento lideran los Rayados del Monterrey sobre las Águilas del América.

"Son dos equipos muy poderosos, fue un resultado justo por la expulsión, está abierto, va a ser muy pareja, por más que Monterrey se llevó un resultado merecido por lo que hizo durante los 90 minutos, por nada considero que está definido, el resultado será incierto el próximo partido", afirmó.

"Los dos tienen poderío para salir campeón, lamentablemente nos tocó a nosotros tener una mala tarde defensivamente y nos costó carísimo, si todo rueda como rodó ayer (el jueves), es difícil discernir, tanto Monterrey tiene excelentes jugadores dentro y fuera de la cancha, como América por más que ha sufrido algunas lesiones que lo han mermado, es muy pareja y tienen gran potencial los dos", finalizó.