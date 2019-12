El rey león es nominada a los Golden Eagle en Rusia

La cinta de acción real El rey león fue nominada como Mejor Película Extranjera en los Golden Eagle, premio ruso equivalente a los Oscar estadounidenses, terna que comparte con Green book y One upon a time in Hollywood.

El rey león se posicionó como la cinta más taquillera del año, con 46.7 millones de dólares de recaudación local; sin embargo, en Kino Poist, semejante ruso a IMDB, obtuvo una calificación de 7.1 puntos, la más baja de las tres postuladas. Por su parte, Once upon a time in Hollywood ocupa el lugar número 12 de taquilla, pues localmente sólo recaudó 19 millones de dólares; mientras que Green book se ubicó en el peldaño 23 con 9.2 millones de dólares. Las calificaciones en el sitio web antes mencionado es de 7.6 y 8.3, respectivamente. En cuanto a las cintas locales, la que más menciones se ha llevado es Dylda, que en occidente es conocida como Beanpole, la cual ganó a mejor director en la sección Un Certain Regard (Una Cierta Mirada) en el pasado Festival de Cine de Cannes, y ya ha sido preseleccionada en la categoría de Mejor Película Extranjera para la próxima entrega de los Oscar. La ceremonia de los Golden Eagle se realizará el 24 de enero próximo en los estudios Mosfilm de Moscú. Se desconoce si los directores de los trabajos fílmicos hollywoodenses asistirán a la gala.