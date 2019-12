Tengo que escuchar a mi cuerpo; mi dolor es una advertencia: Madonna

La reina del pop regresó a los escenarios el 17 de septiembre con su gira "Madame X Tour", un espectáculo en el que interpreta los temas de su más reciente álbum "Madame X" lanzado en junio del 2019. La gira comenzó con una serie de tropiezos que pronto se transformaron en problemas serios.

"'Madame X' es perfeccionista y quiere brindarles la mayor experiencia musical, mágica y única. Subestimó la cantidad de tiempo que le llevaría este tipo de experiencia teatral íntima y quiere que sea perfecta. Muchas gracias por su comprensión", dijo la cantante en septiembre tras posponer las primeras fechas de la gira por problemas de producción.

Sin embargo, luego de que la cantante visitara Nueva York, Chicago, San Francisco, Las Vegas y Los Ángeles, a finales de noviembre tuvo que cancelar sus últimas presentaciones en Boston debido a que comenzó a presentar fuertes dolores en la espalda provocados por las lesiones que ha sufrido durante sus presentaciones.

"Por favor, perdonen este inesperado giro de los acontecimientos. Hacer mi show todas las noches me da mucha alegría y tener que cancelarlo es un tipo de castigo para mí, pero el dolor que siento en este momento es abrumador. Debo descansar y seguir las órdenes de los médicos para poder volver más fuerte y mejor y continuar el viaje de 'Madame X' con todos ustedes ", escribió en su Instagram.

MADONNA DETIENE SU CONCIERTO PARA BEBER UN CERVEZA

A través de sus redes sociales, Madonna dio a conocer los inconvenientes que ha tenido que sortear durante la gira, por lo que luego de cancelar la fecha del 30 de noviembre y el 2 de diciembre, la cantante también suspendió lo que sería su último show en Estados Unidos, el 22 de diciembre en Miami.

"Mientras subía la escalera para cantar 'Batuka' el sábado por la noche en Miami, estaba llorando por el dolor de mis heridas, que ha sido indescriptible en los últimos días. Con cada canción que cantaba, rezaba una oración para que llegara a la siguiente y terminara el espectáculo. Mis oraciones fueron respondidas y lo logré", contó.

Además de baños con hielo, la cantante ha probado con sesiones de cuencos tibetanos, masajes y meditación con el fin de recuperarse pues las fechas de la segunda parte de la gira en Europa aún no han sido canceladas.

"Me considero una guerrera ¡Nunca renuncio, nunca me rindo! Sin embargo, esta vez tengo que escuchar a mi cuerpo y aceptar que mi dolor es una advertencia. Quiero decir lo mucho que lo siento por todos mis fanáticos. Por tener que cancelar mi último show. Pasé los últimos dos días con médicos, escaneos, ultrasonidos, radiografías, empujando y sondeando y más lágrimas.

Me han dejado muy claro que si voy a continuar mi recorrido, debo descansar el mayor tiempo posible para no infligir más daños irreversibles a mi cuerpo. Nunca dejé que una lesión me impidiera actuar, pero esta vez tengo que aceptar que no hay vergüenza en ser humano y tener que presionar el botón de pausa".

Por lo pronto se espera que "Madame X" continúe a partir del 12 de enero en Lisboa y concluya hasta el 11 de marzo en París. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, Madonna dijo: "Si voy a descansar y no hacer nada, ¡al menos puedo hacerlo con estilo!" mientras luce un elegante corset negro diseñado por Ricardo Tisci para la marca Burberry.

If Im going to Rest and. Do Nothing at least i Can Do It in Style! Thank you Ricardo @Burberry #family #holiday #rest #traceyemin pic.twitter.com/kuFYamRnV2