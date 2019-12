Con bajas ventas, se retira mercadito navideño de Lerdo

Con ventas por debajo de sus expectativas, fue como este viernes se desmontaron los locales del mercadito navideño que se instaló en la plaza principal del municipio de Lerdo durante la temporada navideña.

Algunos comerciantes como Genoveva, consideraron que este año afectó que algunos lerdenses recibieron su aguinaldo tardío mientras que otros más ya tenían esta prestación comprometida, aunado a la complicada situación financiera por la que atraviesan algunos habitantes.

“La verdad estuvo muy pesada la venta, estuvo muy duro, no fue lo que esperábamos, la economía, la gente no compró igual que en otros años”, expresó.

En su puesto, señaló que las ventas disminuyeron hasta en un 40 por ciento, en comparación del año pasado.

Y aunque este 2019 no obtuvo los ingresos que esperaba, la mujer no duda en decir que “no hay que perder el ánimo, hay que ser positivos y esperar que Dios nos ayude para el año que viene”.

Los comerciantes comenzaron a retirar desde temprana hora los siete puestos que se instalaron este año y procedieron a guardar en cajas todos los artículos navideños que no lograron vender, como por ejemplo, figuras para el nacimiento, papeles navideños, gobernadora, musgo, series de luces y juguetes, entre otros.

Por su parte, la señora Rosario comentó que en su puesto las ventas bajaron en un 30 por ciento a comparación del año pasado.

“En 2019 si me fue bien no me puedo quejar, pero este año no. Fue la situación económica, además de que hizo frío y la gente no salió, aparte el aguinaldo a algunas personas se los entregaron muy tarde”, señaló.

Aunque a partir de mañana sábado ya no estará en Lerdo el tradicional mercadito navideño, los vendedores invitan a la ciudadanía a que visiten el mercado Donato Guerra, pues ahí tienen puestos permanentes donde ofertan toda clase de artículos a precios muy accesibles.