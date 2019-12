'Mancha caliente' de agua en Nueva Zelanda intriga a investigadores

Imágenes satélitales en el portal especializado Climate Reanalyzer muestran una "masa" de agua, incluso más grande que lo que representa la masa terrestre de Nueva Zelanda en el Océano Pacífico.

De acuerdo al The New Zealand Herald, está figura ha ido creciendo a lo largo del mes, con temperaturas por arriba del promedio.

El profesor James Renwick, investigador del clima en la Universidad de Victoria (Australia), explicó al Herald que dicho suceso ocurre en aguas con poco viento.

"Las temperaturas marinas no varían mucho y un grado, menos o más, es un asunto grande y está área es probable que este cuatro grados por arriba del promedio, lo que es enorme".

El científico aclaró que si bien la región afectada presenta la más grande diferencia del promedio en la superficie marítima, los océanos más cálidos en términos absolutos se encuentran en los trópicos.

En declaraciones al diario inglés The Guardian señaló que las temperaturas en la zona normalmente son de 15 grados centígrados, pero que al momento eran de 20.

La imagen reportada por el Herald pertenece al lunes 23 de diciembre.

Durante noviembre, algunas temperaturas marinas subieron hasta 10 grados en materia de semanas al tiempo que aquellas en tierra rompían récords, recapituló el medio.

El investigador añadió que aguas al este del país han estado presentado "presiones altas, cielos soleados y vientos ligeros, por lo que la superficie del océano podría calentarse rápido".

Aunque se pregunta, qué tan profunda es la masa de agua.

El mapa de anomalías de temperatura de superficie marina (SST Anomaly, por sus siglas en inglés) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos mostró las mismas señales en las fechas del 23 y el 26 de diciembre.

Slight "typo" here. That region has the largest temperature difference from average across the global ocean surface, but the warmest oceans (in absolute terms) are always in the tropics. https://t.co/a31Eaf9cbE