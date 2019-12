Maite Perroni revela cómo Koko Stambuk le pidió matrimonio

Maite Perroni reveló detalles de su compromiso con el productor Koko Stambuk, luego de los rumores sobre que la pareja se había casado en secreto.

Fue durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, que la exRBD desmintió haber contraído nupcias con su aún prometido.

"Nos han querido casar ya muchas veces, ha habido notas de 'se casaron a escondidas' y no es cierto, o 'tiene anillo de compromiso' y no es tan cierto", comentó a la periodista de espectáculos.

Para poner fin a los rumores, la protagonista de Doblemente embarazada dio a conocer cómo fue el día en que pidieron su mano.

Durante la charla, la actriz aclaró que Stambuk jamás le pidió que fuera su novia, sino lo que él hizo fue pedirle matrimonio.

“Koko nunca me dijo ‘¿quieres ser mi novia?’, Koko me dijo ‘¿te quieres casar conmigo?’, en una cena un día en Miami, un lugar muy lindo y fue como de ‘sí, sí me quiero casar contigo’. No fue como el protocolo, simplemente fue como de ‘¿quieres?’ y yo ‘sí, sí quiero’”, reveló.

Maite recordó el momento en que se comprometió con Koko como algo muy íntimo, al haber estado solamente ellos y nadie más.

"Fue algo muy de él y mío. No hubo ceremonia, no hubo registro civil, no hubo invitados, no hubo nada. Fue una cosa entre él y yo, una copa de vino y una conversación real", señaló

Además, la actriz narró el instante en que Stambuk le dio el anillo.

"Después un día llegó y me dijo, 'este es un regalito', y era un anillo muy bonito y muy lindo que ahí anda y ya, pero no hemos hecho las cosas como que convencionalmente tendrían que ser, pero para nosotros han sido lo que son", se sinceró Maite.

Respecto a la posibilidad de convertirse en madre, Perroni declaró que es algo de lo que han hablado desde el inicio de su noviazgo, sin embargo, por ahora no está en sus planes dar ese paso.

La feliz pareja comenzó a salir a finales de 2013, después de que ambos produjeran el disco Eclipse de Luna, el primer material discográfico de Maite en solitario.