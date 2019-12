Gol de Funes Mori ante América es elogiado por la FIFA

Funes Mori le dio la ventaja al Monterrey sobre el América (2-1), en el cierre del primer capítulo de la final en la Liga MX, en el estadio BBVA, con un golazo.

"¿Qué tal esto para ganar un partido después de una lesión?", refirió la FIFA sobre el argentino, quien se perdió los cuartos de final y la semifinal de ida del Apertura 2019, por una dolencia.

How about this for an injury-time match-winner @rogelio7funes helped 2019 #ClubWC bronze medallists @Rayados to victory against @ClubAmerica in the @LigaBBVAMX final first leg #LigaBBVAMX pic.twitter.com/YOyBJeakGN