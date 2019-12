Reportan varios heridos por explosión en fábrica de Kansas

De acuerdo al vocero de la empresa, la explosión tuvo lugar en la planta 3 de la empresa Beechcraft a las 08:00 horas de la mañana (tiempo local).

Según declaraciones de oficiales consultados por la cadena de noticias CNN no se han confirmado fallecimientos, pero 11 personas fueron trasladas a un hospital.

Uno de los heridos presentaba "heridas potencialmente serias".

Orr Nissan of Wichita captured this video from their cameras of the #Beechcraft explosion pic.twitter.com/N2GBN6TARi