Explosión en fábrica de Kansas deja al menos 15 heridos

De acuerdo con los reportes, 11 personas fueron hospitalizadas y otras cuatro atendidas por lesiones luego de la explosión, ocurrida en la mañana de este viernes en la fábrica Beechcraft, al este de Wichita, y como consecuencia de la cual colapsó parte del edificio en que se produjo.

Uno de los hospitalizados presentó “lesiones potencialmente graves”, afirmó el director de los servicios médicos de emergencia del condado de Sedgwick, John Gallagher, en declaraciones recogidas por el medio local The Wichita Eagle.

Al principio hubo rumores de alguna víctima fatal, pero al parecer se trata de rumores falsos, agregó.

Por su parte, el subdirector del Departamento de Bomberos del referido condado, Daniel Wegner, detalló que efectivos del cuerpo de bomberos verifican la integridad estructural del edificio en el que se produjo la explosión.

Según aseveró, siempre según el citado medio local, la fuga de nitrógeno fue “contenida”, pero aún hay un recipiente secundario afectado, que está liberando gas nitrógeno, aunque sin riesgos para la salud de quienes residen o trabajan en el área.

Orr Nissan of Wichita captured this video from their cameras of the #Beechcraft explosion pic.twitter.com/N2GBN6TARi